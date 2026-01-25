Guardar
Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Araia y Amurrio durante el fin de semana

El Departamento de Seguridad ha condenado rotundamente las pintadas y ha denunciado que "una vez más los enemigos de la convivencia pretenden imponer su totalitarismo señalando a agentes de la Ertzaintza que trabajan para que la ciudadanía viva en una Euskadi segura y democrática". Ayer, los sindicatos Euspel y Esan, el diputado general de Álava, el PP vasco y EH Bildu de Asparrena también rechazaron las pintadas.
Pintadas realizadas en Amurrio. Foto: Euspel

Euskaraz irakurri: Ertzaintzaren aurkako pintadak agertu dira Araian eta Amurrion asteburuan
EITB

Varias pintadas contra la Ertzaintza han aparecido este domingo en un puente de la localidad alavesa de Amurrio, similares a las que ayer, sábado, se realizaron en la fachada del polideportivo de Araia, también en Álava.

Fuentes del Departamento de Seguridad han confirmado la existencia de estas pintadas dirigidas contra un agente de la Ertzaintza en las que aparece la frase "Herriaren etsaia zarete" (Sois el enemigo del pueblo) y la palabra "Zipaio".

Este departamento ha condenado rotundamente las pintadas y ha denunciado que "una vez más los enemigos de la convivencia pretenden imponer su totalitarismo señalando a agentes de la Ertzaintza que trabajan para que la ciudadanía viva en una Euskadi segura y democrática".

Ha trasladado su apoyo y solidaridad al agente y a "otra persona señalada en las pintadas" , así como a todos los miembros de la Ertzaintza que trabajan cada día para que primen los valores de la convivencia.

Las pintadas de Araia, en las que se podía leer la frase "Zipaioak Falanjistak Sokara" (Zipayos falangistas a la soga), también provocaron la condena del Departamento de Seguridad, de los sindicatos Euspel y Esan de la Ertzaintza, del diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), y del PP vasco.

EH Bildu de Asparrena (Álava) se sumó al rechazo de las pintadas aparecidas el sábado en Araia en las que se leían. "Acciones como estas no representan el sentir mayoritario de Asparrena", aseguró la formación soberanista, que gobierna en este municipio.

PP denuncia "el silencio cómplice de Bildu y apatía del PNV"

La portavoz del grupo municipal en Vitoria-Gasteiz del Partido Popular, Ainhoa Domaica, ha lamentado la aparición este domingo de otra pintada "en 24 horas contra un ertzaina", esta vez en la localidad alavesa de Amurrio, y ha denunciado el "silencio cómplice de Bildu y la apatía del PNV".

 

 

