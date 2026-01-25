Gorde
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian eta Amurrion asteburuan

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz". Atzo, Euspel eta Esan sindikatuek, Arabako ahaldun nagusiak, PPk eta Asparrengo EH Bilduk ere gaitzetsi zituzten pintaketak.

Amurrion egindako pintaketak. Argazkia: Euspel

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzaren aurkako hainbat pintaketa agertu dira gaur Amurrioko (Araba) zubi batean. Atzo Araiako (Araba) kiroldegian egin zituzten pintaketen oso antzekoak ziren gaurkoak.

Segurtasun Saileko iturriek baieztatu dutenez, Ertzaintzako agente baten aurka egindako pintaketa horietan "Herriaren etsaia zarete" eta "Zipaio" irakur zitekeen.

Horren aurrean, Segurtasun Sailak irmo salatu ditu biak, "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutelako, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lan egiten duten ertzainak seinalatuz".

Horregatik, babesa eta elkartasuna helarazi diete ertzainei, bai eta pintaketa horiek seinalatu duten agenteari ere.

Araiako pintaketetan "Zipaioak Falanjistak Sokara" esaldia irakur zitekeen. Besteak beste, Segurtasun Sailak, Ertzaintzako Euspel eta Esan sindikatuek, Arabako ahaldun nagusi Ramiro Gonzalezek (EAJ) eta Euskadiko PPk salatu dituzte azken ekintza horiek.

Larunbatean Araian agertutako pintaketak Asparrengo (Araba) EH Bilduk ere arbuiatu zituen. "Horrelako ekintzek ez dute Asparrenaren gehiengoaren sentimendua ordezkatzen", horren iritzian.

PPk "EH Bilduren isiltasun konplizea eta EAJren apatia" salatu ditu

Ainhoa Domaica PPren Gasteizko udal taldeko bozeramailea atsekabetuta agertu da ertzainen kontrako pintaketak agertu direlako, eta "EH Bilduren isiltasun konplizea eta EAJren apatia" salatu ditu.

Ertzaintza Araba Amurrio Politika

