Gure Esku presenta la iniciativa 'Herritu' a los agentes sociales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Herritu' ekimena aurkeztu die Gure Eskuk gizarte-eragileei
Gure Esku trabaja para lograr adhesiones a la iniciativa creada en otoño para fortalecer la comunidad vasca, y hoy la plataforma por el derecho a decidir ha presentado su última dinámica ante decenas de agentes sociales. En el acto de esta tarde en Bilbao, han querido destacar la enorme aportación de AEK y de la Korrika a Euskal Herria. 

