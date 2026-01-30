La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado la alegación del sector crítico de Eusko Alkartasuna (EA), liderado por Maiorga Ramírez, al auto anterior del juzgado de primera instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz en el que archivaba la solicitud de primarias y, por tanto, "da la razón a Eusko Alkartasuna".

En rueda de prensa en San Sebastián, la secretaria general de EA, Eba Blanco, acompañada de su abogado, Ricardo Burutaran, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento donostiarra, ha destacado que "el partido no deberá convocar un proceso de primarias, ya que no cabe recurso alguno por la vía ordinaria", antes de añadir que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley".

Blanco ha subrayado que "los fundamentos jurídicos del auto desgranados por tres jueces de la audiencia provincial son unánimes y demoledores pues aclaran que, con la aprobación de los estatutos vigentes del partido, en los congresos ordinarios y extraordinarios de febrero y noviembre de 2022, ambos también realizados con todas las garantías democráticas tal y como recogen sendas sentencias firmes, en los que no existen las primarias, la ejecutiva nacional ha cumplido escrupulosamente con la legalidad".

Ha asegurado que lleva "más de seis años teniendo que afrontar denuncias civiles y penales, ataques, acoso e insultos públicos y privados por parte del sector de Maiorga Ramírez".

Según Blanco, este asunto "jamás debió judicializarse", ya que el partido tiene "órganos internos que garantizan los derechos de cualquier persona afiliada, pero Ramírez intentó ganar en los juzgados lo que no ha podido ganar votando".

Por otra parte, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año.