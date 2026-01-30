La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA
Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año.
La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado la alegación del sector crítico de Eusko Alkartasuna (EA), liderado por Maiorga Ramírez, al auto anterior del juzgado de primera instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz en el que archivaba la solicitud de primarias y, por tanto, "da la razón a Eusko Alkartasuna".
En rueda de prensa en San Sebastián, la secretaria general de EA, Eba Blanco, acompañada de su abogado, Ricardo Burutaran, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento donostiarra, ha destacado que "el partido no deberá convocar un proceso de primarias, ya que no cabe recurso alguno por la vía ordinaria", antes de añadir que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley".
Blanco ha subrayado que "los fundamentos jurídicos del auto desgranados por tres jueces de la audiencia provincial son unánimes y demoledores pues aclaran que, con la aprobación de los estatutos vigentes del partido, en los congresos ordinarios y extraordinarios de febrero y noviembre de 2022, ambos también realizados con todas las garantías democráticas tal y como recogen sendas sentencias firmes, en los que no existen las primarias, la ejecutiva nacional ha cumplido escrupulosamente con la legalidad".
Ha asegurado que lleva "más de seis años teniendo que afrontar denuncias civiles y penales, ataques, acoso e insultos públicos y privados por parte del sector de Maiorga Ramírez".
Según Blanco, este asunto "jamás debió judicializarse", ya que el partido tiene "órganos internos que garantizan los derechos de cualquier persona afiliada, pero Ramírez intentó ganar en los juzgados lo que no ha podido ganar votando".
Por otra parte, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año.
Sumar rechaza la decisión del departamento de Educación de fusionar cuatro escuelas públicas de Bizkaia
La líder de Sumar en Euskadi, Alba García, asegura que el Gobierno Vasco está utilizando la excusa de la caída demográfica para cerrar centros públicos.
Activistas de GKS se cuelgan del Monumento a los Caídos en Pamplona y piden su derribo
Según ha expuesto Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en un comunicado, "el Monumento a los Caídos está construido para homenajear a los fascistas, que tantos trabajadores asesinaron en el franquismo". "Por ello, defendemos su derribo", ha indicado.
Aitor Esteban: "No hay motivo para pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo, no está investigada"
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas".
Gure Esku presenta la iniciativa 'Herritu' a los agentes sociales
Gure Esku trabaja para lograr adhesiones a la iniciativa creada en otoño para fortalecer la comunidad vasca, y hoy la plataforma por el derecho a decidir ha presentado su última dinámica ante decenas de agentes sociales. En el acto de esta tarde en Bilbao, han querido destacar la enorme aportación de AEK y de la Korrika a Euskal Herria.
La familia de Rosa Zarra acusa a Atutxa de generar "dolor sobre dolor"
Entrevistado el pasado fin de semana en ETB, el que fuera consejero de Interior aseguró que no tenía "ningún inconveniente" para pedir perdón a la familia de Zarra, aunque matizó que a las familias de los 15 ertzainas asesinados por ETA "también les gustaría escuhar algo".
Otegi asegura que EH Bildu preguntó sobre las vacunas tras haber confirmado la información con el consejero
Arnaldo Otegi ha explicado que EH Bildu ha actuado con responsabilidad desde que recibieron la información sobre el tema, ya que se trata de un problema que afecta a familias y bebés.
Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo: "No voy a dimitir porque lo pida la oposición"
Los tres grupos de la oposición (PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) han aprobado una moción de urgencia presentada por el grupo morado para solicitar el cese de la alcaldesa, del PNV, por su gestión en el caso del derribo del palacete Irurak Bat.
San Sebastián prohíbe nuevas licencias a hoteles y pisos turísticos en barrios tensionados
Toda los grupos han dado este jueves el visto bueno de forma definitiva a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de uso de hospedaje, aunque para para EH Bildu y Podemos llega tarde.
Mendoza: "Hay 5500 plazas y vamos a crear más; las condiciones laborales en las residencias de Gipuzkoa son lo mejor que hay en los alrededores"
La Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado en el programa de ETB1 Egun On Euskadi que la Diputación está colaborando para resolver el conflicto de las Residencias de Gipuzkoa. Además de señalar que hay que buscar un equilibrio, ha subrayado que su principal preocupación es que las personas mayores estén bien atendidos.