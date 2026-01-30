EUSKO ALKARTASUNA
EAn primarioak deitzeko eskatuz Maiorga Ramirezek jarritako alegazioa atzera bota du Arabako Probintzia Auzitegiak

Justiziak arrazoia eman dio Eusko Alkartasunari eta hortaz ez du hauteskunde primarioetarako deialdirik egin beharko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiak azpimarratu duenez,  bera buru duen zuzendaritzak" barne demokrazia eta legea betez jardun du". Bestalde, Blancok iragarri du ez duela karguan jarraituko aurten egin behar den ohiko kongresutik aurrera.

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
Eba Blanco eta Ricardo Burutaran, gaur, prentsaurrekoan. Argazkia: EA
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arabako Probintziak Auzitegiak atzera bota du Maiorga Ramirez EAko sektore kritikoko buruak Gasteizko lehen instantziako 7. epaitegiaren autoaren aurka jarritako alegazioa, eta, hortaz, "arrazoia eman dio Eusko Alkartasunari". 

Gaur goizean, autoaren balorazioa egin du Eba Blanco EAko idazkari nagusiak Ricardo Burutaran abokatu eta EH Bilduko Donostiako zinegotziarekin batera eskaini duen prentsaurrekoan. Blancok azaldu duenez, EAk "ez du hauteskunde primarioetarako deialdirik egin beharko, bide arruntetik ezin baita inolako errekurtsorik aurkeztu". Horrez gain, bera buru duen zuzendaritzak, "barne demokrazia eta legea betez" jardun duela nabarmendu du. 

"Hiru epailek emandako autoaren oinarri juridikoak aho batez hartutakoak eta erabat irmoak dira, argi uzten baitute 2022ko otsaileko eta azaroko ohiko eta ezohiko kongresuetan alderdiaren estatutuak onartuz, nazio zuzendaritzak zorrotz bete duela legezkotasuna", azpimarratu du Blancok. 

Blancok salatu duenez, sei urte daramatzate "Maiorga Ramirezen sektorearen salaketa zibil eta penalei, erasoei, jazarpenari eta irain publiko eta pribatuei aurre egiten". 

Are gehiago, auzi hau "ez zen inoiz judizializatu behar", Blancoren arabera,  “afiliatu guztien eskubideak bermatzen dituzten barne organoak ditugu, baina botoa emanez irabazi ezin izan duena epaitegietan irabazten saiatu da Ramirez denbora tarte oso honetan”. 

Bestalde, Blancok iragarri du ez duela karguan jarraituko aurten egin behar den ohiko kongresutik aurrera. 

