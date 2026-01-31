POLÉMICA
PNV defiende una política vasca alejada de broncas, tras las declaraciones de Andueza sobre el Puerto de Pasaia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk liskarretik at dagoen euskal politika defendatu du, Anduezak Pasaiako Portuari buruz egindako adierazpenen ostean
author image

EITB

Última actualización

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, cree que el PSE-EE puede estar nervioso ante las próximas elecciones, y subraya que los jeltzales no van a incentivar el enfrentamiento político en la política vasca.

EAJ-PNV PSE EE Partidos Políticos Política

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año. 

Aitor Esteban Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Esteban: "No hay motivo para pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo, no está investigada"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas". 

