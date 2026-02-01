El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha denunciado la celebración de un 'ongietorri' de recibimiento a dos expresos de ETA la madrugada del pasado 20 de enero. El homenaje, han asegurado, se llevó a cabo el día de San Sebastián, de madrugada, en la plaza de la Trinidad de la capital guipuzkoana.

Se trata, según Covite, del primer ongietorri público desde 2022.

La asociación de víctimas ha detallado que uno de los homenajeados fue Balbino Sáenz, que estuvo 22 años encarcelado por atentar contra los exministros españoles José Barrionuevo y Matilde Fernández.

En una publicación en la red social X, que acompaña con un vídeo de una tamborrada en la parte vieja de la ciudad, Covite explica que este homenaje fue tributado por parte de EH Bildu y "sus satélites" sobre las 01:30 horas de aquel día.

