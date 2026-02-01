Albiste da
Terrorismoaren Biktimen Elkartea

San Sebastian egunean ETAko bi preso ohiri egindako "ongietorria" salatu du Covitek

Terrorismoaren biktimen elkartearen arabera, 2022tik izan den lehen ongietorri publikoa da.

DONOSTIA SAN SEBASTIAN EGUNA
author image

EITB

Azken eguneratzea

Covite terrorismoaren biktimen elkarteak salatu du iragan urtarrilaren 20ko goizaldean ETAko bi preso ohiri "ongietorria" egin zietela Donostian.  

Omenaldia, ziurtatu dutenez, San Sebastian egunean egin zen, goizaldean, Gipuzkoako hiriburuko Trinitate plazan.

Coviteren arabera, 2022tik izan den lehen ongietorri publikoa da aipatutakoa.

Biktimen elkarteak zehaztu duenez, omenduetako bat Balbino Saenz izan zen, 22 urtez kartzelan egon zena, Jose Barrionuevo eta Matilde Fernandez Espainiako ministro ohien aurka atentatua egiteagatik. 

X sare sozialean argitaratutako argitalpen batean, Covitek azaldu du omenaldia EH Bilduk eta haren "sateliteek" egin zutela, 01:30ak aldera.

 

Presoak Politika Donostia

