Pradales pide perdón por las vacunas caducadas y promete "esclarecer responsabilidades"

El lehendakari ha prometido hacer todo lo que está en su mano para que "una situación así no vuelva a repetirse" y también "si fuera necesario, para esclarecer responsabilidades".
Euskaraz irakurri: Pradalesek barkamena eskatu du iraungitako txertoengatik eta "erantzukizunak argitzea" agindu du
Agencias | EITB

El presidente, Imanol Pradales, ha pedido perdón a las familias afectadas por la inoculación de vacunas caducadas y ha prometido hacer todo lo posible para "esclarecer responsabilidades" en el caso de que "fuera necesario".

Pradales se ha referido a esta cuestión en el discurso pronunciado en Vitoria-Gasteiz durante el acto de inauguración del hospital MiKS, del doctor Mikel Sánchez.

"Lo ocurrido con las vacunas jamás debería haber pasado. Por eso pido perdón en nombre de todo el Gobierno Vasco", ha señalado el presidente.

Pradales ha prometido hacer todo lo que esté en su mano para que "una situación así no vuelva a repetirse" y también "si fuera necesario, para esclarecer responsabilidades".

El presidente ha manifestado que, como padre, se pone en el lugar de las familias afectadas. "Sé que os habéis sentido vulnerables, sin saber qué podría ocurrir a vuestras hijas e hijos. Y sin embargo habéis tenido una actitud responsable e inmejorable", ha afirmado.

