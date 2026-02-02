Osakidetza terminará hoy de revacunar con la hexavalente a las 30 personas que recibiron dosis caducadas

El proceso de revacunación con hexavalente a las 30 personas que recibiron dosis caducadas, 25 bebés y 5 adultos, concluirá hoy. El Gobierno Vasco anunció, la pasada semana, que 103 peronas en Euskadi debían revacunarse tras ser inoculadas por dosis caducadas de la vacuna hexavalente, si bien luego redujo la cifra a 30, quienes están siendo revacunadas ya desde el pasado viernes. Desde el departamento se ha informado que el problema se concentra principalmente en los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián).

Sin embargo, la investigación de ese primer incidente, sacó a la luz 49 casos potenciales de personas vacunadas de tetravalente y 29 de triple vírica caducadas, por lo que Osakidetza citará esta semana a esas 78 personas que podrían haber recibido dicha vacunas, para confirmar la sospecha o si se trata de un error de identificación.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha explicado este fin de semana que, desde que el Departamento tuvo constancia de la situación, el 15 de enero, ha estudiado "qué ha sucedido exactamente" y continúa "en ello". Con este objetivo se ha creado un comité, "para saber qué ha pasado en cada caso" y "proponer medidas correctoras en lo protocolos", si son necesarias.

El consejero ha insistido en que, en todo caso, se revisarán todas las vacunas administradas durante 2025, menos las de gripe y covid, unas 175 000 de 20 tipos diferentes. Osakidetza actuará en caso de que haya "algún tipo de incidencia".



Martínez ha asegurado que, la previsión es que el comité de investigación tenga este mes una resolución sobre lo sucedido y dé a conocer cuáles son sus recomendaciones. Una de ellas podría ser contrastar o hacer un doble 'check' "para que el control no dependa de una sola persona".