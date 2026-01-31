Osakidetza revisará 168 000 vacunas puestas en 2025 para detectar otras posibles incidencias
El Servicio Vasco de Salud Osakidetza revisará las casi 170 000 vacunas puestas en 2025, cifra en la que se incluyen todas las administradas el pasado año a excepción de las de la covid (601 600) y la gripe (301 356), ya que en estos casos hay certeza de que no están caducadas.
Fuentes del Departamento vasco de Salud han confirmado estas cifras a EITB y han recordado que se trata de analizar si hay más incidencias que se sumen a las dosis caducadas detectadas ya de las vacunas hexavalente, triple vírica y tetravalente.
Aunque en un principio se habló de un número mayor de personas afectadas por la vacuna hexavalente caducada, finalmente son 30. A todas ellas se suman las 78 personas que podrían haber recibido una dosis caducada de la triple vírica y la tetravalente.
Te puede interesar
Dificultad para circular este sábado por varios puertos de montaña
El Puerto de Bernedo se encuentra cerrado, por nieve en la carretera. En puntos como Azazeta, Kurtzeta, Puerto de Herrera o Puerto de Orduña es necesario extremar la precaución para circular, y en Opakua o Isaba, es necesario el uso de cadenas.
El colegio La Anunciata de San Sebastián cerrará el próximo curso por la pérdida de alumnado
Kristau Eskola ayudará al patronato para facilitar a las familias la matriculación de los actuales alumnos y alumnas de cara al curso que viene, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Muere el segundo joven accidentado por el alud en los Pirineos
Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida en el momento del rescate.
La muerte de una de las heridas eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz
La mujer se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el siniestro del 18 de enero.
Dos detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse
La investigación se inició tras un robo con "violencia desmedida" en una vivienda de San Sebastián, donde las víctimas eran obligadas a prostituirse. En otras viviendas del mismo tipo ocurrieron sucesos similares, esta vez en Ferrol (A Coruña), Gijón (Asturias) y Valladolid.
Sanidad abre la puerta a la dispensación de cannabis medicinal en farmacias
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, descarta una regulación del cannabis con fines recreativos.
Detienen a un hombre en Bermeo por una "grave agresión machista" a una mujer
El Ayuntamiento del municipio ha dado a conocer la detención del hombre que agredió a la mujer la semana pasada.
Fermin Muguruza y Amaia Romero claman por Palestina
Algo más de dos años después de que comenzara el sangriento genocidio en Palestina a manos de Israel, la cultura catalana se ha reunido en el Palau Sant Jordi de Barcelona para reclamar la libertad de la región en el concierto Manifest x Palestina, un acto protagonizado por figuras como Rosalía, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o Eduard Fernández.
Un hombre agrede sexualmente e intenta estrangular a otro en un edificio abandonado de Barakaldo
Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles por la tarde en un edificio abandonado del barrio Lutxana de Barakaldo, donde la víctima y el agresor habían acudido a pernoctar.