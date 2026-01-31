VACUNAS CADUCADAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza revisará 168 000 vacunas puestas en 2025 para detectar otras posibles incidencias

El Servicio Vasco de Salud ha decidido ampliar las comprobaciones a todas las inoculaciones realizadas el año pasado, salvo las de la gripe y la covid, ya que en estos casos hay certeza de que no están caducadas.
(Foto de ARCHIVO) March 4, 2025, St.Thomas, Ontario, Canada: A dose of the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccination awaits the next patient during a vaccine clinic at Southwestern Public Health in St. Thomas, Ont. on Tuesday, March 4, 2025. Europa Press/Contacto/Geoff Robins 04/3/2025
La vacuna contra el sarampión será una de las analizadas.
Euskaraz irakurri: Osakidetzak iaz jarritako 168.000 txerto berrikusiko ditu, balizko gorabeheren bila
author image

EITB

Última actualización

El Servicio Vasco de Salud Osakidetza revisará las casi 170 000 vacunas puestas en 2025, cifra en la que se incluyen todas las administradas el pasado año a excepción de las de la covid (601 600) y la gripe (301 356), ya que en estos casos hay certeza de que no están caducadas.

Fuentes del Departamento vasco de Salud han confirmado estas cifras a EITB y han recordado que se trata de analizar si hay más incidencias que se sumen a las dosis caducadas detectadas ya de las vacunas hexavalente, triple vírica y tetravalente.

Aunque en un principio se habló de un número mayor de personas afectadas por la vacuna hexavalente caducada, finalmente son 30. A todas ellas se suman las 78 personas que podrían haber recibido una dosis caducada de la triple vírica y la tetravalente. 

 

Vacunas Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X