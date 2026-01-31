Osakidetza revisará 168 000 vacunas puestas en 2025 para detectar otras posibles incidencias

El Servicio Vasco de Salud Osakidetza revisará las casi 170 000 vacunas puestas en 2025, cifra en la que se incluyen todas las administradas el pasado año a excepción de las de la covid (601 600) y la gripe (301 356), ya que en estos casos hay certeza de que no están caducadas.



Fuentes del Departamento vasco de Salud han confirmado estas cifras a EITB y han recordado que se trata de analizar si hay más incidencias que se sumen a las dosis caducadas detectadas ya de las vacunas hexavalente, triple vírica y tetravalente.

Aunque en un principio se habló de un número mayor de personas afectadas por la vacuna hexavalente caducada, finalmente son 30. A todas ellas se suman las 78 personas que podrían haber recibido una dosis caducada de la triple vírica y la tetravalente.