Osakidetzak iaz jarritako 168.000 txerto berrikusiko ditu, balizko gorabeheren bila
Gripeari eta COVID-19ari aurre egitekoak izan ezik (seguru dakite horiek ez zeudela iraungita), 2025ean inokulatutako guztiak aztertuko dituzte, badaezpada.
Osakidetzak 2025ean jarritako txertoen ia 170.000 berrikusiko ditu, intzidentzia gehiago izan den argitzeko.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko iturriek eman dute horren berri, eta, erantsi dutenez, gripeari eta COVID-19ari aurre egitekoak kenduta, iaz inokulatu zituzten txerto guztiak aztertuko dituzte. Osakidetzako profesionalek COVID-19aren aurkako 601.600 gertakin jarri zituzten iaz, eta gripearen kontrako 301.356. Bi kasu horietan, ziur daude txertoak ez zeudela iraungita.
Osakidetzak gorabeherak atzeman ditu iaz inokulatutako txerto hexabalente, hirukoitz biriko eta tetrabalente batzuetan, eta iraungitako gertakinak jarri zirela egiaztatu du.
Txerto hexabalentearen kasuan, 30 bat pertsona kaltetu dira, eta gainerako beste bi txertoei dagokienez, 78.
Zure interesekoa izan daiteke
Elurrak eta izotzak zirkulazioa zaildu dute zenbait mendatetan larunbat honetan
Bernedoko mendatea itxita dago, errepidean elurra pilatu baita. Azazetan, Kurtzetan, Herreran edo Urduñako mendatean arreta handiz ibili behar da, eta Opakuan eta Izaban kateak behar dira.
Donostiako La Anunciata ikastetxeak ateak itxiko ditu datorren ikasturtean, ikasle kopuruaren beherakadagatik
Kristau Eskolak patronatuari lagunduko diola iragarri du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, egungo ikasleen matrikulazioa datorren ikasturterako errazteko asmoz.
Bigarren gazte bat hil da Pirinioetako elur-jausiaren eraginez
Guadalajarako 22 urteko gizon bat da. Ostegun arratsaldean 25 urteko eskiatzaile bat hil zen, Zaragozakoa, elur-jausi batek harrapatuta Cebolles mendian, pistatik kanpo.
Adamuzko istripuaren biktimen kopurua 46ra igo da
Kordobako Sofia Erregina Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean zegoen emakumeetako bat hil da gaur.
Bi pertsona atxilotu dituzte, indarkeria erabilita emakumeak prostituitzera behartzen zituzten pisuetan lapurtzeagatik
Donostiako etxebizitza batean "neurrigabeko indarkeria" erabilita egindako lapurreta baten ondorioz hasi zen ikerketa. Etxe hartan, prostituitzera behartzen zituzten biktimak. Mota bereko beste etxebizitza batzuetan antzeko gertakariak jazo ziren; Ferrolen (A Coruña), Gijonen (Asturias) eta Valladoliden.
Espainiako Gobernuak farmazietan kalamu medizinala banatzeko atea ireki du
Javier Padilla Estatuko Osasun idazkariak baztertu egin du marihuana aisialdirako arautzea.
Gizon bat atxilotu dute Bermeon, emakume bati "eraso matxista larria" egiteagatik
Udalerriko Udalak eman du jakitera joan den astean emakume bati eraso egin zion gizona atxilotu dutela.
Fermin Muguruzak eta Amaia Romerok Palestinaren alde Bartzelonan egin den kontzertuan parte hartu dute
Israelek Palestinan genozidio odoltsua hasi eta bi urte baino gehixeagora, Kataluniako kulturaren ordezkariak Bartzelonako Palau Sant Jordin bildu dira Palestinaren askatasuna eskatzeko. Manifest x Palestina kontzertuan Rosalia, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza edo Eduard Fernandezek hartu dute parte, besteak beste.
Gizon bat atxilotu dute Barakaldon, beste bati sexu erasoa egitea eta itotzen saiatzea egotzita
Asteazken arratsaldean gertatu zen erasoa, Barakaldoko Lutxana auzoko eraikin huts batean. Biktima eta erasotzailea gaua igarotzera joan ziren bertara.