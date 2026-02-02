Txertoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak gaur amaituko du iraungitako hexabalente-dosia jaso zuten 30 pertsonak berriz txertatzen

Gainera, Euskal Osasun Zerbitzuak aste honetan deituko die tetrabalentearen eta hirukoitz birikoaren iraungitako txertoak jaso dituztela uste den 78 pertsonei.

vacunas-covid-txertoak4-efe
Txertoa.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaur amaituko da iraungitako dosiak jaso zituzten 30 pertsonei, 25 haurtxori eta 5 helduri, hexabalentearen dosi banarekin berriz txartatzeko prozesua. Eusko Jaurlaritzak joan den astean iragarri zuen 103 pertsonak txerto hexabalentearen iraungitako dosia jaso zutela eta horiek berriro txertatu beharko direla. Gero, baina, 30era murriztu zuen kopurua eta, horiek dira, hain zuzen ere ostiralean hasi eta gaur bitartean berriz txertatuko direnak. Osasun Sailak jakinarazi du arazoa batez ere Iztietako (Errenteria) eta Ondarretako (Donostia) osasun zentroetan kontzentratzen dela.

Hala ere, lehen gertakari horren ikerketak beste gorabehera bat utzi zuen agerian. Hain zuzen ere, posible zela 49 pertsonari tetrabalentearen eta beste 29ri hirukoitz birikoaren iraungitako dosiak inokulatu izana. Ondorioz, Osakidetzak aste honetan deituko ditu txerto hori jaso izango luketen 78 pertsona horiek, susmoa berresteko ez bada, identifikazio-akatsa ote den jakiteko.

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak asteburuan azaldu duenez, Sailak urtarrilaren 15ean egoeraren berri izan zuenetik, "zehatz-mehatz aztertu da zer gertatu den", eta horretan jarraitzen du. Helburu horrekin batzorde bat sortu da, "kasu bakoitzean zer gertatu den jakiteko" eta, beharrezko jotzekotan, "protokoloetan neurri zuzentzaileak proposatzeko".

Sailburuak berretsi du, nolanahi ere, 2025ean emandako txerto guztiak berrikusiko direla (gripearenak eta covidarenak izan ezik), 20 txerto motatako 175.000 inguru. Osakidetzak argitu du, neurriak hartuko dituela "gorabeheraren bat" hautematen bada. 

Martinezen esanetan, aurreikuspenen arabera, ikerketa batzordeak hil honetan ebazpen bat izango du gertatutakoari buruz, eta bere gomendioak jakinaraziko ditu. Har litezkeen neurrien artean legoke 'check' bikoitzarena, "kontrola pertsona bakar baten mende egon ez dadin".

 

Txertoak Osakidetza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X