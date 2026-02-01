Albiste da
EEE-a Tubos Reunidosen |
Eguraldi ezegonkorra |
Iraungitako txertoak |
IRAUNGITAKO TXERTOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasun Sailak zehaztu du iraungitako txerto hexabalenteak Iztietako (Errenteria) eta Ondarretako (Donostia) osasun-zentroetan jarri zituztela

Osakidetza hasi da kaltetutako 30 pertsonak (25 haurtxo eta 5 heldu) berriro txertatzen. Iraungitako txerto tetrabalentea edo hirukoitz birikoa jaso zutenek (75 bat lagun) asteon jasoko dute gertakin zuzena. 

Ondarretako osasun-zentroa (Donostia). Argazkia Wikimediako CC lizentziapean
author image

EITB

Azken eguneratzea

ETBri atzo eskainitako elkarrizketa batean, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak esan zuen Donostialdeko ESIan eman zituztela iraungitako txerto gehienak. Gaur, berriz, zehaztasun gehiago eman ditu: Ondarretako (Donostia) eta Iztietako (Errenteria) osasun zentroetan atzeman dituzte kasu gehienak. 

Bizkaian, 5 kasu atzeman dituzte Barakaldoko San Eloy ospitalean. Adindunak dira guztiak, eta immunoeskasia dute. Gainerakoak, kasu solteak omen dira, eta ez dute zehaztu zein osasun zentrotan jaso zuten iraungitako txertoa.

Guztira, 30 pertsona inokulatu zituzten iraungitako hexabalente dosi batekin. Osakidetza hasi da horiek guztiak berriro txertatzen, eta bihar bukatuko dute. 25 haurtxo eta 5 heldu dira.

Iraungitako txerto tetrabalentea edo hirukoitz birikoa jaso zutenak, berriz, 78 pertsona izan litezke. Osasun Saila haiekin harremanetan jarri da, eta asteon jakingo dute iraungitako dosia jaso ote zuten edota identifikazio-akatsa izan ote den.

Horiez gain, iaz emandako txerto guztiak (gripeari eta covid-19ari aurre egiteko txertoak salbuetsita) berrikusten ari da Osakidetza. 20 mota ezberdinetako 168.000 gertakin dira.

Osakidetza Txertoak Gipuzkoa Donostia Errenteria Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gidari bat ikertzen ari dira istripu batetik ihes egin eta alkoholemia proba egiteari uko egiteagatik

Ertzaintzak ikertu gisa inputatu du bart Trapagaranen beste ibilgailu baten kontra istripua izan eta ihes egiten saiatu zen gidari bat, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, larunbatean, 21:00ak aldera, bi ibilgailuk talka egin zuten Bizkaiko udalerri horretan, eta gidarietako bat bertan artatu behar izan zuten. Beste gidaria, onik atera zena, ihes egiten saiatu zen, baina agenteek geldiarazi egin zuten. Gizonak uko egin zion alkoholemia proba egiteari.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X