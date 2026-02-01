Salud precisa que las vacunas hexavalentes caducadas corresponden a los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián)

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha concretado aún más el foco del problema con las vacunas hexavalentes caducadas. Según ha podido saber EITB, los 30 casos detectados se concentran en dos centros de salud guipuzcoanos, el de Iztieta, en Errenteria, y el de Ondarreta, en San Sebastián. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ya apuntó ayer, en declaraciones a ETB, que los casos de vacunas caducadas se concentran "en una o dos OSIs, una la de Donostialdea".

Además de las citadas, otros cinco casos han sido detectados en el Hospital de San Eloy de Barakaldo. Se trata de personas mayores con inmunodeficiencias. El resto son casos aislados en ambulatorios diseminados (no se han precisado).

El proceso de revacunación de esas 30 personas afectadas comenzó el viernes y concluirá mañana, lunes, según las mismas fuentes.

Además, Osakidetza se ha puesto en contacto con las otras 78 personas que se cree han recibido vacunas caducadas de tetravalente y triple vírica. Está previsto que, a lo largo de esta próxima semana se les cite para comprobar si han recibido una dosis caducada o se trata de un error de identificación.

Además de estas inoculaciones, el Departamento de Salud ha iniciado la revisión de todas las vacunas administradas durante 2025, menos las de gripe y covid, unas 168 000 de 20 tipos diferentes. El objetivo es analizar si hay más incidencias que se sumen a las ya detectadas.