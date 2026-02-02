IRAUNGITAKO TXERTOAK
Pradalesek barkamena eskatu du iraungitako txertoengatik eta hitzeman du "erantzukizuna" norena den argitu egingo dela

Lehendakariak bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du, "horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin" eta "beharrezkoa balitz, erantzukizunak argitzeko".
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales presidenteak barkamena eskatu die iraungitako txertoek kaltetutako familiei, eta agindu du ahal duen guztia egingo duela "erantzukizunak argitzeko", "beharrezkoa balitz".

Pradalesek MiKS ospitalearen inaugurazio ekitaldian Gasteizen emandako hitzaldian hitz egin du gai horri buruz.

"Txertoekin gertatutakoa ez zen gertatu behar. Horregatik barkamena eskatzen dut, Eusko Jaurlaritza osoaren izenean", adierazi du lehendakariak.

Pradalesek bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du, "horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin" eta "beharrezkoa balitz, erantzukizunak argitzeko".

Presidenteak adierazi duenez, aita denez gero, eta kaltetutako familien lekuan jartzen dela. "Badakit zaurgarri sentitu zaretela, zuen seme-alabei zer gerta dakiekeen jakin gabe. Hala ere, jarrera arduratsua eta ezin hobea izan duzue", adierazi du.

Osakidetza Txertoak Politika

