El PNV acuerda con el Gobierno español ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler

El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno español para ampliar el escudo social a los propietarios que cuentan con una sola vivienda en alquiler. El objetivo es evitar que estas personas tengan que asumir en solitario las consecuencias del impago del alquiler y que acaben convirtiéndose, según el PNV, en nuevos ciudadanos vulnerables.

La formación jeltzale ha valorado que el Ejecutivo haya aceptado un acuerdo de mínimos, que permitirá seguir negociando mejoras en materia de vivienda durante la prórroga del escudo social.

Según ha explicado el PNV, la ampliación del escudo social permitirá que los pequeños propietarios con una única vivienda en alquiler queden exentos de ofrecer una alternativa habitacional a personas vulnerables, una obligación que hasta ahora recaía sobre ellos.

La nueva redacción del decreto, que el Gobierno español prevé aprobar próximamente, incorpora la petición concreta del Grupo Vasco y exonera de esta carga a quienes disponen de una o dos propiedades, una de ellas la vivienda habitual y la segunda en régimen de alquiler.

Desde el Partido Nacionalista Vasco subrayan que esta modificación permite recuperar la posibilidad de alquilar los pisos y evita que se prolonguen durante meses las situaciones de impago.

El PNV ha insistido en que el Grupo Vasco ha trabajado para que estos pequeños propietarios no sean equiparados a grandes tenedores o fondos buitre, y ha expresado su satisfacción por que el Gobierno español haya aceptado este acuerdo, con la expectativa de que facilite nuevas negociaciones para mejorar las políticas de vivienda.