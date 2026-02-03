ERABAKIA
Alokairuko etxebizitza bakarra duten jabeei ezkutu soziala zabaltzea adostu du EAJk Espainiako Gobernuarekin

Dekretuaren idazketa berriak jabe txikiak bizitoki-alternatiba bat eskaintzetik salbuesten ditu, eta egoera ahulean dauden maizterren ez ordaintzeak beren gain hartu behar izatea saihesten du.
MADRID, 26/11/2025.- La diputada del PNV, Maribel Vaquero, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. EFE/ZIPI ARAGON
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJk akordio bat lortu du Espainiako Gobernuarekin, alokairuko etxebizitza bakarra duten jabeei ezkutu soziala zabaltzeko. Helburua da pertsona horiek alokairua ez ordaintzearen ondorioak beren gain bakarrik hartu behar ez izatea, eta azkenean, EAJren arabera, herritar kaltebera bihurtzea.

Alderdi jeltzaleak ontzat jo du Jaurlaritzak gutxieneko akordio bat onartu izana, eta horri esker etxebizitzaren arloan hobekuntzak negoziatzen jarraitu ahal izango da ezkutu sozialaren luzapenean.

EAJk azaldu duenez, ezkutu soziala handitzeak aukera emango die alokairuko etxebizitza bakarra duten jabe txikiei pertsona ahulei bizitegi-alternatiba bat eskaintzetik salbuesteko, eta orain arte betebehar hori haien gain zegoen.

Espainiako Gobernuak laster onartuko duen dekretuaren idazketa berriak EAJren eskaera zehatza jasotzen du, eta zama horretatik salbuesten ditu jabetza bat edo bi dituztenak, horietako bat ohiko etxebizitza eta bigarrena alokairu-erregimenean.

Eusko Alderdi Jeltzaleak azpimarratu du aldaketa horrek aukera ematen duela etxebizitzak alokatzeko aukera berreskuratzeko eta ez ordaintzeko egoerak hilabeteetan luzatzea saihesteko.

EAJk berretsi du lan egin duela jabe txiki horiek ez daitezen parekatu edukitzaile handiekin edo funts putreekin, eta pozik agertu da Espainiako Gobernuak akordio hori onartu duelako, etxebizitza-politikak hobetzeko negoziazio berriak errazteko itxaropenarekin.

EAJ Politika

