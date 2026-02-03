Gure Esku celebrará el próximo 28 de febrero en el Bizkaia Aretoa de Bilbao su segunda conferencia soberanista, que este año se centrará en las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI y que contará con la presencia de sociólogos, historiadores y periodistas, así como con el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Josu Etxaburu ha presentado esta conferencia como "un espacio de reflexión e intercambio de opiniones" sobre la cuestión de la nación y la soberanía. La primera jornada de estas características se celebró el año pasado en Ficoba de Irun, y Gure Esku ha anunciado su intención de estabilizar la iniciativa en su agenda anual.

Para Gure Esku, "existe un retorno de las ideas de nación y soberanía"; sin embargo, cree que, "en muchos casos, vuelven de la mano de planteamientos reaccionarios".

En la jornada de este año, Gure Esku quiere centrarse en el contexto internacional. Nayua Aduh ha señalado que en el mundo se están imponiendo las "fuerzas políticas que se definen como soberanistas y que hablan de la defensa de la nación". Pero ha lamentado que "sus carácterísticas son, muchas veces, la exclusión, la xenofobia, el rechazo al feminismo, la negación de derechos, el negacionismo climático..."

Sin embargo, Gure Esku está convencido de que existe otro modelo: "abierto, que no mira al esencialismo y que tiene como eje los derechos de la ciudadanía". Y está convencido de que la mayoría de la ciudadanía vasca comparte esta idea.

El 28 de febrero hablarán, entre otras cosas, de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, y especialmente en las naciones sin estado; de los componentes históricos y actuales de la nación; o de las posibles formas de construir una nación alejada de la exclusión.

Para ello, han organizado un coloquio con periodistas y otro con sociólogos e historiadores. Además, Zelai Nikolas entrevistará al presidente de Òmnium Cultural de Cataluña, Xavier Antich.

La inscripción para participar en la conferencia se abrirá el miércoles 4 de febrero en la web de Gure Esku.