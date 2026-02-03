Gure Esku analizará las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI en la segunda conferencia soberanista
Tras la primera conferencia que celebró el año pasado en Irun, la segunda tendrá lugar el 28 de febrero en Bilbao y contará con la presencia, entre otros, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.
Gure Esku celebrará el próximo 28 de febrero en el Bizkaia Aretoa de Bilbao su segunda conferencia soberanista, que este año se centrará en las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI y que contará con la presencia de sociólogos, historiadores y periodistas, así como con el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.
Josu Etxaburu ha presentado esta conferencia como "un espacio de reflexión e intercambio de opiniones" sobre la cuestión de la nación y la soberanía. La primera jornada de estas características se celebró el año pasado en Ficoba de Irun, y Gure Esku ha anunciado su intención de estabilizar la iniciativa en su agenda anual.
Para Gure Esku, "existe un retorno de las ideas de nación y soberanía"; sin embargo, cree que, "en muchos casos, vuelven de la mano de planteamientos reaccionarios".
En la jornada de este año, Gure Esku quiere centrarse en el contexto internacional. Nayua Aduh ha señalado que en el mundo se están imponiendo las "fuerzas políticas que se definen como soberanistas y que hablan de la defensa de la nación". Pero ha lamentado que "sus carácterísticas son, muchas veces, la exclusión, la xenofobia, el rechazo al feminismo, la negación de derechos, el negacionismo climático..."
Sin embargo, Gure Esku está convencido de que existe otro modelo: "abierto, que no mira al esencialismo y que tiene como eje los derechos de la ciudadanía". Y está convencido de que la mayoría de la ciudadanía vasca comparte esta idea.
El 28 de febrero hablarán, entre otras cosas, de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, y especialmente en las naciones sin estado; de los componentes históricos y actuales de la nación; o de las posibles formas de construir una nación alejada de la exclusión.
Para ello, han organizado un coloquio con periodistas y otro con sociólogos e historiadores. Además, Zelai Nikolas entrevistará al presidente de Òmnium Cultural de Cataluña, Xavier Antich.
La inscripción para participar en la conferencia se abrirá el miércoles 4 de febrero en la web de Gure Esku.
Te puede interesar
Puente se compromete a esclarecer "por completo" lo sucedido en los accidentes de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha pedido perdón a los usuarios del servicio de Rodalies y ha explicado la situación del servicio.
Melgosa: “Euskadi prepara una estrategia integral de país sobre pantallas más allá de respuestas simples"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado este martes que el Gobierno Vasco tiene en su agenda el debate sobre "pantallas y bienestar emocional" y está trabajando en una "estrategia integral de país" que vaya "más allá de respuestas simples o aisladas".
La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Arantza Zulueta y Jon Enparantza
Zulueta fue condenada a siete años y medio de prisión por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y explosivos, y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Por su parte, a Enparantza se le impusieron cuatro años de prisión por pertenencia a ETA.
El Gobierno Vasco se opuso al tercer grado a Alfredo De Miguel por "criterios técnicos"
Tras una queja del exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, la jueza de vigilancia penitenciaria resolvió en distinto sentido a la resolución de la Junta de Tratamiento y el Gobierno Vasco, "como corresponde a un Estado de Derecho", se limitó a ejecutar la resolución judicial firme, ha insistido la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena.
El PNV acuerda con el Gobierno español ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye este acuerdo. Prevé, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno español opta por aprobar dos decretos distintos para pensiones y desahucios
El Gobierno español busca evitar que los pensionistas pierdan la subida prevista en la nómina de febrero tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía el conjunto de medidas del llamado escudo social.
Arancha González Laya llama a aparcar el pesimismo y a construir un nuevo liderazgo en Europa
La exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha llamado a crear reglamentos jurídicos únicos en Europa y evitar "fragmentaciones". González Laya ha intervenido como ponente invitada en el desayuno-coloquio anual del Foro Zedarriak.
Feijóo acusa al Gobierno español de inhibirse en la dana: "Fue una emergencia nacional de libro"
El presidente del PP ha reconocido este lunes ante la comisión del Congreso que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana, aunque ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia.
Itxaso acusa al PNV de pedir la competencia del puerto de Pasaia por "pulsión ideológica"
El titular de Vivienda y Agenda Urbana se ha sumado a la polémica registrada en los últimos días entre cargos socialistas y jeltzales en torno a la petición de estos de desclasificar el Puerto de Pasaia como de "interés general".