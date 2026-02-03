NACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gure Esku analizará las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI en la segunda conferencia soberanista

Tras la primera conferencia que celebró el año pasado en Irun, la segunda tendrá lugar el 28 de febrero en Bilbao y contará con la presencia, entre otros, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

El representante de Gure Esku Josu Etxaburu presenta la conferencia 'La soberanía y la nación en disputa en el siglo XXI'. REMITIDA / HANDOUT por GURE ESKU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/2/2026
Josu Etxaburu durante la presentación de la conferencia. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Burujabetza eta XXI. mendeko nazioa aztertuko ditu Gure Eskuk bigarren konferentzia subiranistan
author image

EITB

Última actualización

Gure Esku celebrará el próximo 28 de febrero en el Bizkaia Aretoa de Bilbao su segunda conferencia soberanista, que este año se centrará en las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI y que contará con la presencia de sociólogos, historiadores y periodistas, así como con el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Josu Etxaburu ha presentado esta conferencia como "un espacio de reflexión e intercambio de opiniones" sobre la cuestión de la nación y la soberanía. La primera jornada de estas características se celebró el año pasado en Ficoba de Irun, y Gure Esku ha anunciado su intención de estabilizar la iniciativa en su agenda anual.

Para Gure Esku, "existe un retorno de las ideas de nación y soberanía"; sin embargo, cree que, "en muchos casos, vuelven de la mano de planteamientos reaccionarios".

En la jornada de este año, Gure Esku quiere centrarse en el contexto internacional. Nayua Aduh ha señalado que en el mundo se están imponiendo las "fuerzas políticas que se definen como soberanistas y que hablan de la defensa de la nación". Pero ha lamentado que "sus carácterísticas son, muchas veces, la exclusión, la xenofobia, el rechazo al feminismo, la negación de derechos, el negacionismo climático..."

Sin embargo, Gure Esku está convencido de que existe otro modelo: "abierto, que no mira al esencialismo y que tiene como eje los derechos de la ciudadanía". Y está convencido de que la mayoría de la ciudadanía vasca comparte esta idea.

El 28 de febrero hablarán, entre otras cosas, de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, y especialmente en las naciones sin estado; de los componentes históricos y actuales de la nación; o de las posibles formas de construir una nación alejada de la exclusión. 

Para ello, han organizado un coloquio con periodistas y otro con sociólogos e historiadores. Además, Zelai Nikolas entrevistará al presidente de Òmnium Cultural de Cataluña, Xavier Antich.

La inscripción para participar en la conferencia se abrirá el miércoles 4 de febrero en la web de Gure Esku.

Gure Esku Bilbao Política

Te puede interesar

MADRID, 26/11/2025.- La diputada del PNV, Maribel Vaquero, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. EFE/ZIPI ARAGON
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV acuerda con el Gobierno español ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye este acuerdo. Prevé, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cargar más
Publicidad
X