Melgosa: “Euskadi prepara una estrategia integral de país sobre pantallas más allá de respuestas simples"

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye este acuerdo. Prevé, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.