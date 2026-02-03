Redes sociales
Melgosa: “Euskadi prepara una estrategia integral de país sobre pantallas más allá de respuestas simples"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Melgosa: "Euskadi erantzun sinpleez haraindiko pantailen gaineko herri-estrategia integral bat prestatzen ari da"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado este martes que el Gobierno Vasco tiene en su agenda el debate sobre "pantallas y bienestar emocional" y está trabajando en una "estrategia integral de país" que vaya "más allá de respuestas simples o aisladas".

