La polémica sobre Ayesa provoca un duro cruce de acusaciones entre Asensio y Mendoza
La operación Ayesa ha enfrentado a los socios de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa. José Ignacio Asensio, del PSE-EE, ha acusado a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, de "falta de liderazgo" . Para Mendoza, las palabras del líder socialista "son absolutamente desleales y no se corresponden con la cultura política basada en el respeto".
Ciriza, sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate: "No vi nada"
Ha negado indicaciones de Santos Cerdán en la adjudicación de Belate y ha defendido que el proceso fue totalmente legal y sin injerencias políticas.
Gure Esku analizará las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI en la segunda conferencia soberanista
Tras la primera conferencia que celebró el año pasado en Irun, la segunda tendrá lugar el 28 de febrero en Bilbao y contará con la presencia, entre otros, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.
Puente se compromete a esclarecer "por completo" lo sucedido en los accidentes de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha pedido perdón a los usuarios del servicio de Rodalies y ha explicado la situación del servicio.
Melgosa: “Euskadi prepara una estrategia integral de país sobre pantallas más allá de respuestas simples"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado este martes que el Gobierno Vasco tiene en su agenda el debate sobre "pantallas y bienestar emocional" y está trabajando en una "estrategia integral de país" que vaya "más allá de respuestas simples o aisladas".
La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Arantza Zulueta y Jon Enparantza
Zulueta fue condenada a siete años y medio de prisión por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y explosivos, y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Por su parte, a Enparantza se le impusieron cuatro años de prisión por pertenencia a ETA.
El Gobierno Vasco se opuso al tercer grado a Alfredo De Miguel por "criterios técnicos"
Tras una queja del exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, la jueza de vigilancia penitenciaria resolvió en distinto sentido a la resolución de la Junta de Tratamiento y el Gobierno Vasco, "como corresponde a un Estado de Derecho", se limitó a ejecutar la resolución judicial firme, ha insistido la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena.
El PNV acuerda con el Gobierno español ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye este acuerdo. Prevé, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno español opta por aprobar dos decretos distintos para pensiones y desahucios
El Gobierno español busca evitar que los pensionistas pierdan la subida prevista en la nómina de febrero tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía el conjunto de medidas del llamado escudo social.
Arancha González Laya llama a aparcar el pesimismo y a construir un nuevo liderazgo en Europa
La exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha llamado a crear reglamentos jurídicos únicos en Europa y evitar "fragmentaciones". González Laya ha intervenido como ponente invitada en el desayuno-coloquio anual del Foro Zedarriak.