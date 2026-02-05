El Parlamento Vasco recuerda a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años
El Parlamento Vasco ha recordado con un minuto de silencio al que fuera parlamentario y concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años, el 23 de enero de 1995.
