El Parlamento Vasco recuerda a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años

La operación Ayesa ha enfrentado a los socios de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa. José Ignacio Asensio, del PSE-EE, ha acusado a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, de "falta de liderazgo" . Para Mendoza, las palabras del líder socialista "son absolutamente desleales y no se corresponden con la cultura política basada en el respeto".