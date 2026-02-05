La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
Asensio rebaja a "discrepancias puntuales" sus críticas a Mendoza por la operación Ayesa
Un día después de que reprochara a Mendoza "falta de empuje y liderazgo", el dirigente socialista ha insistido en que tener opiniones diferentes en "temas concretos" está "dentro de la normalidad".
Presentan "Amets berriak", una canción para mantener en el recuerdo la masacre del 3 de marzo
A pocas semanas de que se celebre el 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, la asociación Martxoak 3 ha presentado la canción "Amets berriak". La letra ha sido escrita por Karmele Jaio y la interpreta Idoia Asurmendi.
PNV y PSE sacan adelante una iniciativa para "estimular el uso del euskera" en la Administración de Justicia
El acuerdo entre jeltzales y socialistas llega en una momento en el que cada uno trabaja por separado en la ley de normalización lingüística para blindar el euskera en los procesos de empleo público.
CC. OO. insta a ELA y LAB a "reconducir" su estrategia sobre el SMI
Unai Sordo defiende que "el SMI tiene que ser uno y luego la negociación colectiva tiene que bajar el balón al suelo" en los territorios. El secretario general de CC. OO. llama a la movilización para lograr salarios mínimos de convenio.
Sánchez asegura que "la democracia no va a ser doblegada" por los tecnoligarcas
El presidente del Gobierno de España ha aludido, sin nombrarlo, al consejero delegado de Telegram Pavel Durov, quien este miércoles compartió un mensaje en su plataforma contra el nuevo marco regulatorio de las redes sociales del gobierno español asegurando que este "amenaza las libertades de los usuarios en Internet"
Javier De Andrés cree que la vacunación con dosis caducadas "no es excepcional" en Osakidetza
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado que su partido tiene "muchas dudas" en torno a lo ocurrido y ha afirmado que hay "una serie de elementos" que en su opinión "demuestran que no era una cosa ocasional y excepcional", si no que "da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido".
El Parlamento Vasco recuerda a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años
El Parlamento Vasco ha recordado con un minuto de silencio al que fuera parlamentario y concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años, el 23 de enero de 1995.
El TJUE anula la suspensión de inmunidad de Puigdemont por parte del Parlamento Europeo
Alega una falta de imparcialidad del eurodiputado ponente del suplicatorio, que formaba parte del mismo grupo que Vox, que ejercía la acusación contra el ex president en el Supremo.
Otxandiano advierte de que la "crisis" de las vacunas "no está resuelta" y responsabiliza al consejero Martínez
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha advertido de que la "crisis" de las vacunas caducadas administradas por Osakidetza "no está resuelta" y ha responsabilizado de ello al consejero de Salud, Alberto Martínez. "Sobre la mesa está el reto de fortalecer este sistema. Dediquémonos a eso", ha concluido.