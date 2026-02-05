EDUCACIÓN
La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hezkuntza sailburuak LHko euskal eredua goraipatu du, Sanchezek horien irekiera mugatzeko asmoa iragarri ondoren
EITB

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.

Educación Formación Profesional Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca Política

