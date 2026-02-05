VACUNAS
Otxandiano advierte de que la "crisis" de las vacunas "no está resuelta" y responsabiliza al consejero Martínez

PELLO OTXANDIANO
18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha advertido de que la "crisis" de las vacunas caducadas administradas por Osakidetza "no está resuelta" y ha responsabilizado de ello al consejero de Salud, Alberto Martínez.  "Sobre la mesa está el reto de fortalecer este sistema. Dediquémonos a eso", ha concluido.

