Presentan "Amets berriak", una canción para mantener en el recuerdo la masacre del 3 de marzo

Karmele Jaio. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Martxoaren 3ko sarraskia gogoan mantentzeko helburua duen "Amets berriak" abestia aurkeztu dute

Última actualización

A pocas semanas de que se celebre el 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, la asociación Martxoak 3 ha presentado la canción "Amets berriak". La letra ha sido escrita por Karmele Jaio y la interpreta Idoia Asurmendi. 

