El exdirigente de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, saldrá de prisión de lunes a viernes
El exdirigente de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, ha obtenido un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Fuentes del Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos han explicado a EFE que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene de San Sebastián ha propuesto la aplicación de este artículo en este caso. Han precisado que no se trata de un tercer grado.
Aspiazu saldrá de la cárcel de lunes a viernes para trabajar o realizar labores de voluntariado y deberá volver para dormir. Los fines de semana no saldrá de la cárcel.
Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe, que no es vinculante, por lo que la decisión final queda en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
‘Txeroki’ está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan a la cárcel de Martutene.
Denuncia de Covite
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha expresado su rechazo a la concesión de un régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'. En un mensaje difundido en su cuenta de la red social 'X', ha denunciado asimismo que la política penitenciaria del Gobierno Vasco con los presos de ETA "continúa avanzando, a toda prisa y sin disimulo, en la dirección marcada por EH Bildu" con el objetivo de "vaciar las cárceles". Asimimo
