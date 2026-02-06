ETAko presoa
Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' ETAko buruzagi ohia astelehenetik ostiralera aterako da espetxetik

'Txeroki' 2008.urtean atxilotu zuten Frantzian eta 400 urtetik gorako zigorra betetzen ari da hainbat atentaturengatik.  2024an Frantziako Lannemezan espetxetik Martuteneko espetxera eraman zuten.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2011/05/30/485953/485953_txeroki_efe_thumbnail.jpg"/><br/><strong>Txeroki EFE</strong>

Garikoitz Aspiazu "Txeroki"ren artxiboko irudia

EITB

Azken eguneratzea

Garikoitz Aspiazu "Txeroki" ETAko buruzagi ohiak askatasun erdiko erregimena lortu du astelehenetik ostiralera. Egunez espetxetik irten ahal izango da eta bertara itzuli beharko du lo egitera, Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz.

Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen Saileko iturriek EFE agentziari azaldu diotenez, Donostiako Martuteneko espetxeko Tratamendu Batzordeak artikulu hori kasu honetan aplikatzea proposatu du. Zehaztu dutenez, ez da hirugarren gradua.

Aspiazu astelehenetik ostiralera aterako da kartzelatik lan egiteko edo boluntario lanak egiteko, eta lotarako itzuli beharko du. Asteburuetan ez da kartzelatik aterako.

Orain, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak txosten bat egin behar du, baina ez da loteslea; azken erabakia Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralaren esku geratzen da.

'Txeroki' 2008.urtean atxilotu zuten Frantzian eta 400 urtetik gorako zigorra betetzen ari da hainbat atentaturengatik.  2024an Frantziako Lannemezan espetxetik Martuteneko espetxera eraman zuten.

Coviteren salaketa

Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak (Covite) gaitzetsi egin du Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'ri askatasun erdiko erregimen bat ematea. 'X' sare sozialean zabaldutako mezu batean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak ETAko presoekin duen espetxe politikak "aurrera egiten jarraitzen du, presaka eta disimulurik gabe, EH Bilduk ezarritako norabidean eta kartzelak husteko helburuarekin".

Presoak ETA Politika

