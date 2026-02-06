Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 06 de febrero de 2026:

- Primera sesión de control del año en el Parlamento Vasco: La sesión de control arrancará a las 09:30 horas y se podrá seguir en directo en Orain. El consejero de Salud, Alberto Martínez, responderá en el pleno de control del Parlamento Vasco a distintas preguntas de la oposición relativas a la inoculación de vacunas caducadas en Euskadi.

- Sorteo de semifinales de la Copa del Rey: Las plataformas ETB On y Kirolakeitb.eus ofrecerán en directo a partir de las 13:00 horas el sorteo para conocer los rivales del Athletic y la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey. Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.

- Borrasca Leonardo: Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes, aunque menos abundantes que en días previos.