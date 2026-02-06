PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Primera sesión de control del año, sorteo de semifinales de la Copa del Rey en directo y la borrasca Leonardo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pleno del Parlamento Vasco.
Pleno del Parlamento Vasco. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Urteko lehen kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, Errege Kopako finalerdien zozketa zuzenean eta Leonardo borraska
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 06 de febrero de 2026:

Primera sesión de control del año en el Parlamento Vasco: La sesión de control arrancará a las 09:30 horas y se podrá seguir en directo en Orain. El consejero de Salud, Alberto Martínez, responderá en el pleno de control del Parlamento Vasco a distintas preguntas de la oposición relativas a la inoculación de vacunas caducadas en Euskadi. 

Sorteo de semifinales de la Copa del Rey: Las plataformas ETB On y Kirolakeitb.eus ofrecerán en directo a partir de las 13:00 horas el sorteo para conocer los rivales del Athletic y la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey. Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Borrasca Leonardo: Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes, aunque menos abundantes que en días previos.

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
