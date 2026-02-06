Será noticia: Primera sesión de control del año, sorteo de semifinales de la Copa del Rey en directo y la borrasca Leonardo
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 06 de febrero de 2026:
- Primera sesión de control del año en el Parlamento Vasco: La sesión de control arrancará a las 09:30 horas y se podrá seguir en directo en Orain. El consejero de Salud, Alberto Martínez, responderá en el pleno de control del Parlamento Vasco a distintas preguntas de la oposición relativas a la inoculación de vacunas caducadas en Euskadi.
- Sorteo de semifinales de la Copa del Rey: Las plataformas ETB On y Kirolakeitb.eus ofrecerán en directo a partir de las 13:00 horas el sorteo para conocer los rivales del Athletic y la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey. Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
- Borrasca Leonardo: Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes, aunque menos abundantes que en días previos.
Te puede interesar
La Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta de Concierto Económico se reunirán próximamente, tal y como pactaron Sánchez y Pradales
El lehendakari ha destacado en el pleno de control de este viernes la importancia de estas dos citas acordadas para antes de Semana Santa y ha señalado que seguirán haciendo una política basada en el respeto y la responsabilidad.
Itxaso afea al lehendakari por "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto"
Pese a la crítica, el consejero vasco de Vivienda asegura que el Gobierno de coalición PNV-PSE "está funcionando" y que en esta legislatura han quedado atrás "las grandes desavenencias" del pasado en política de vivienda.
Asensio rebaja a "discrepancias puntuales" sus críticas a Mendoza por la operación Ayesa
Un día después de que reprochara a Mendoza "falta de empuje y liderazgo", el dirigente socialista ha insistido en que tener opiniones diferentes en "temas concretos" está "dentro de la normalidad".
La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
Presentan "Amets berriak", una canción para mantener en el recuerdo la masacre del 3 de marzo
A pocas semanas de que se celebre el 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, la asociación Martxoak 3 ha presentado la canción "Amets berriak". La letra ha sido escrita por Karmele Jaio y la interpreta Idoia Asurmendi.
PNV y PSE sacan adelante una iniciativa para "estimular el uso del euskera" en la Administración de Justicia
El acuerdo entre jeltzales y socialistas llega en una momento en el que cada uno trabaja por separado en la ley de normalización lingüística para blindar el euskera en los procesos de empleo público.
CC. OO. insta a ELA y LAB a "reconducir" su estrategia sobre el SMI
Unai Sordo defiende que "el SMI tiene que ser uno y luego la negociación colectiva tiene que bajar el balón al suelo" en los territorios. El secretario general de CC. OO. llama a la movilización para lograr salarios mínimos de convenio.
Sánchez asegura que "la democracia no va a ser doblegada" por los tecnoligarcas
El presidente del Gobierno de España ha aludido, sin nombrarlo, al consejero delegado de Telegram Pavel Durov, quien este miércoles compartió un mensaje en su plataforma contra el nuevo marco regulatorio de las redes sociales del gobierno español asegurando que este "amenaza las libertades de los usuarios en Internet"
Javier De Andrés cree que la vacunación con dosis caducadas "no es excepcional" en Osakidetza
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado que su partido tiene "muchas dudas" en torno a lo ocurrido y ha afirmado que hay "una serie de elementos" que en su opinión "demuestran que no era una cosa ocasional y excepcional", si no que "da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido".