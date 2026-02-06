TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Urteko lehen kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, Errege Kopako finalerdien zozketa zuzenean eta Leonardo borraska

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Eusko Legebiltzarraren osoko bilkura. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Urteko lehen kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean: Gabonetako etenaren ondoren, urteko lehen kontrol saioa egingo dute Eusko Legebiltzarrean. Saioa 09:30etik hasiko da eta zuzenean jarraitu ahalko da Orain plataforman. Alberto Martinez Osasun sailburuak iraungitako txertoen auziari buruzko galderei erantzun beharko die. 

Errege Kopako finalerdien zozketa: Errege Kopako finalerdien zozketa zuzenean, ETB On-en eta kirolakeitb.eus atarietan, 13:00etik aurrera. 

Leonardo borraska: Leonardo borraskak Andaluzia kolpatzen jarraitzen du, baina Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak alarma gorria zena abisu horira jaitsi du. Eguraldi iragarpenaren arabera, euria egiten jarraituko du, gutxiago bada ere. Hala ere, egunak beharko dituzte normaltasunera itzultzeko. 

Eguneko Titularrak Eusko Legebiltzarra Alerta Meteorologikoak Andaluzia Politika

