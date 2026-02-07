Aragón vota este domingo bajo la duda de cómo se resolverá la pugna PP-Vox

Aragón tomará este domingo el relevo a Extremadura y celebrará, por primera vez en su historia, unas elecciones anticipadas, con la incertidumbre de que se pueda repetir un resultado electoral similar al de los anteriores comicios, con una victoria del PP, aunque sin mayoría absoluta. Este escenario podría cronificar el “bloqueo” anterior. Cabe recordar que el gobierno popular de Jorge Azcón, en minoría y en solitario, convocó elecciones tras la ruptura del PP y Vox, que impidió aprobar los presupuestos de 2026.

Según la demoscopia, el PP volvería a ganar las elecciones, aunque seguiría necesitando a la ultraderecha para gobernar. El CIS dio la victoria al PP con una horquilla de entre 25 y 29 escaños (28, en la legislatura pasada). El PSOE seguiría siendo segunda fuerza, aunque con pérdida de representación: entre 17 y 23, frente a los 23 actuales. Vox subiría con un resultado entre los 10 y los 13 escaños (ahora tiene 7); también mejoraría resultados la Chunta Aragonesista (CHA), que podría lograr entre 3 y 5 escaños (frente a los 3 actuales). El CIS daba a IU-Movimiento Sumar una estimación de 1 a 3 escaños y a Podemos-AV 0-1. Teruel Existe perdería respaldo, al caer de 3 a 1-2 escaños. Por su parte, el Partido Aragonesista (PAR), con el 1,5 % de los votos, no alcanzaría escaño y perdería su representación en el Parlamento aragonés.

En total, 1,03 millones de personas están llamadas a votar mañana para elegir a los 67 diputados que componen las Cortes de Aragón. La representación se distribuye de la siguiente manera: 35, por Zaragoza; 18, por Huesca y 14, por Teruel.

Los primeros resultados del escrutinio se conocerán sobre las 21:30 horas. La abstención, que en anteriores citas ha rondado el 33 %, será de nuevo una de las claves. Todos los candidatos se han afanado en las últimas horas en llamar a la participación, condicionada por unos comicios en pleno invierno.

Campaña enfangada

La campaña electoral en Aragón ha sido sucia, con continuos reproches, ataques personales e incluso bulos sobre los diferentes candidatos. La pugna entre PP y Vox por el voto conservador ha sido constante. Feijóo y Azcón cerraron campaña en Zaragoza, donde las Nuevas Generaciones de Aragón organizaron un acto al que invitaron al agitador ultra Vito Quiles, quien no dudó en llamar “simio” al ministro de Transportes Óscar Puente y asegurar que la juventud quiere ver a Pedro Sánchez “colgado de un pino” por su anuncio de prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Además, conscientes de lo trascendente de la cita electoral más allá de Aragón, los líderes estatales de PP, PSOE, Vox y Podemos (Feijóo, Sánchez, Abascal y Belarra) han arropado varias veces a sus candidatos Jorge Azcón, Pilar Alegría, Alejando Nolasco y María Goikoetxea, respectivamente.

Por su parte, la socialista, Pilar Alegría, ha insistido en el riesgo de dar alas a un PP "extremista" y ha realizado un llamamiento "a la participación masiva porque cada voto que se queda en casa es un regalo a las dos derechas". La exministra de Educación cree que el PSOE puede remontar las encuestas.

En el espectro de la izquierda, IU-Sumar y Podemos buscan capitalizar el voto de cara al nuevo ciclo electoral. Por su parte, la CHA, con todas las encuestas a su favor, se ha erigido como “la única alternativa” para que Aragón tenga “poder propio” y no dependa de “sucursales que actúan desde Madrid”. En la misma línea, la coalición Aragón-Teruel Existe también ha denunciado que “los grandes partidos nacionales han venido de nuevo aquí, a hablar de sus asuntos de ámbito nacional y prácticamente no han tratado los problemas de Aragón".

El PAR, por último, intentará dar la vuelta a las encuestas que apuntan a que se quedará sin representación en las Cortes.