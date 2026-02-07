HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK
Hauteskunde eguna dute bihar Aragoin, PP-Vox lehia nola geratuko den ikuskizun

Inkesten arabera, PPk irabaziko ditu berriro hauteskundeak, baina aurrekoetan baino babes gutxiagorekin, eta, beraz, ultraeskuina beharko du gobernatzeko. Hain zuzen ere, gorakada aurreikusi diete Vox, Chunta Aragonesista (CHA) eta IU-Sumar alderdiei; PSOEk, aldiz, behera egingo du, betiere galdeketen arabera.

ZARAGOZA, 29/01/2026.- Debate de los candidatos en las próximas elecciones autonómicas de Aragón en el que participan Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Molasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (EXISTE), María Goikoetxea (PODEMOS), Marta Abengochea (IU-SUMAR) y Alberto Izquierdo (PA), este jueves en RTVE Zaragoza. EFE/JAVIER BELVER
Zortzi hautagaiak, telebistako eztabaidan, kanpainaren hasieran. Argazkia: EFE
Extremadurari lekukoa hartuta, hauteskunde autonomikoak izango dituzte bihar, igandearekin, Aragoin. Ikuskizun dago aurreko deialdiak utzitako botere banaketa bere horretan mantentzen den eta horrek "blokeoa" areagotzen duen. Izan ere, gogora ekarri behar da Jorge Azcon (PP) presidenteak bozak aurreratu zituela, Voxekin 2026ko aurrekontuak ezin adostuta. 

Inkesten arabera, Alderdi Popularrak irabaziko ditu berriro hauteskundeak, baina gehiengo osorik gabe. Hala, eskuin-muturra beharko luke, beste behin, gobernatzeko. Auzia da zenbateraino baldintzatuko duen Voxek Azconen jarduna.

CISek 25-29 eserleku aurreikusi zizkion PPri (28 izan ditu azken legealdian). PSOEk bigarren lekuari eutsiko lioke, baina babesak galduta: 17-23 diputatu (23 izan ditu orain arte). Voxek gora egingo luke, 10-13 ordezkari lortzeraino (7 lortu zituen aurreko hauteskundeetan). Chunta Aragonesista (CHA) alderdiak ere ordezkaritza handituko luke: 3-5 eserleku aurreikusi dizkiote (3 ditu orain). IU-Sumar Mugimendua izango litzateke bosgarren indarra, 1-3 ordezkarirekin; Podemosi, aldiz, 0-1 ordezkari aurreikusi zizkion CISek. Teruel Existek babesa galduko luke, 1-2 eserleku eskuratuta (3 izan ditu). Azkenik, baliteke PAR (Partido Aragones) alderdia Aragoiko Parlamentutik kanpo geratzea. 

Guztira, 1,03 milioi herritarrek dute botoa emateko eskubidea, eta 67 diputatu aukeratuko dituzte: 35 Zaragozan, 18 Huescan eta 14 Teruelen. 

Lehen emaitzak 21:30ean kaleratuko dituzte. Abstentzioa izango da, beste behin, hauteskunde hauetako gakoetako bat (% 33koa izan zen aurrekoetan). Hain justu, parte hartzeko deia egin dute hautagai guztiek, neguko eguraldiak eragina izango duelakoan. 

Kanpaina zikina

Aragoiko hauteskunde kanpaina gorabeheratsua izan da oso, eta ohikoak izan dira hautagaien arteko gaitzespen eta eraso pertsonalak. PP eta Vox elkarren lehian aritu dira boto kontserbadorea lortzeko borrokan. Feijook eta Azconek Zaragozan egin zuten kanpaina amaierako ekitaldian, eta leku berean, Alderdi Popularreko Belaunaldi Berriek gonbidatuta, Vito Quiles ultraeskuindarrak hitzaldia egin zuen. Bere ohiko estiloan, Oscar Puente Garraio ministroa iraindu zuen ("simio" deitu zion), eta, sare sozialen debekua tarteko, gazteek Sanchez "pinu batetik zintzilik" nahi dutela nabarmendu. 

Aragoiko hauteskundeek Espainiako politikagintzan eragin zuzena dutela jakinda, PP, PSOE, Vox eta Podemoseko buruzagiak (Feijoo, Sanchez, Abascal eta Belarra) hainbatetan izan dira euren hautagaiak (Jorge Azcon, Pilar Alegria, Alejando Nolasco eta María Goikoetxea hurrenez hurren) babesten

Pilar Alegria sozialistak PPren "muturreko" jarrera salatu du, eta parte hartzeko deia egin die herritarrei, "bi eskuinei mesede ez egiteko". Inkestek aurreikusten dizkioten emaitzak hobetzeko gai direlakoan dago Hezkuntza ministro izandakoa.

Ezkerrean, zatiketa lege. IU-Sumar eta Podemos nor baino nor gehiago ibili dira ezkerreko boto-emaileak nork limurtuko. Bereziki CHAk ditu inkestak alde, eta "Madrilen menpe" ibili barik, Aragoik "botere propioa" izateko "alternatiba bakarra" bera dela defendatu du. Ildo beretik mintzatu da Aragon-Teruel Existe koalizioa. "Estatuko alderdi handiek gurera etorri dira euren gaiei buruz hitz egitera, eta Aragoiko arazoak ez dituzte aipatu ere egin", salatu du. 

Azkenik, PAR alderdia inkestei buelta ematen saiatuko da, gehienek ordezkaritza galduko duela baitiote.

