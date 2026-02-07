EH Bildu denuncia que el Estado aún no ha reconocido su papel en el 3 de marzo en Vitoria
Con motivo del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo, EH Bildu ha presentado su exposición de carteles y el acto que celebrará ese día. La coalición ha recordado que aquellas reivindicaciones laborales del 76, hoy en día siguen muy presentes, así como el autoritarismo de la época y han señalado a Trump y a Milei como los dictadores de hoy en día. Han reclamado verdad, justicia y reparación y exigido al gobierno de España que reconozca el papel que jugó aquel 3 de marzo.
Te puede interesar
Rubén Múgica reprocha a un "desmemoriado" Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"
Familia, cargos institucionales y dirigentes del PSE-EE han recordado este sábado a Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años. En el acto celebrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, su hijo Rubén Múgica ha criticado que un "desmemoriado" Pedro Sánchez ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".
El PNV apela al voto de Junts para salvar el escudo social
Tras los acuerdos en materia de desahucios y multirreincidencia que el PNV ha cerrado en Madrid, la portavoz jeltzale en el Congreso ha reivindicado que frente al populismo es posible otra forma de hacer política. Maribel Vaquero ha indicado que representan la centralidad y la moderación, y ha apelado al voto de Junts para salvar el escudo social después de que Podemos haya anunciado que finalmente lo apoyará.
Euskal Herria Batera llama a participar en un acto a favor del Aberri Eguna, el 28 de marzo, en Estella-Lizarra
Los organizadores reclaman un Aberri Eguna convertido en día de fiesta oficial y de celebración. "Somos una nación y las naciones deben celebrar y reivindicar su condición de nación. Como el resto, nosotros tenemos que hacer lo mismo", han subrayado.
Iriarte, sobre el impuesto turístico: "Es una medida que llega tarde, aun así la analizaremos y actuaremos con responsabilidad"
La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa ha señalado que la coalición abertzale llevaba tiempo reivindicando esa medida. "En todo caso, a parte de aplicar un impuesto turístico, hay que hacer una reflexión sobre el modelo de turismo", ha destacado.
Martínez pide "no caer en alarmismos" y dice que "no hay amenaza para la seguridad por administrar vacunas caducadas"
El consejero de Salud del Gobierno Vasco ha respondido a las preguntas que EH Bildu y Vox le han realizado al respeto en el pleno de control de este viernes en el Parlamento Vasco.
El exdirigente de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, saldrá de prisión de lunes a viernes
‘Txeroki’ está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan a la cárcel de Martutene.
La Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta de Concierto Económico se reunirán próximamente, tal y como pactaron Sánchez y Pradales
El lehendakari ha destacado en el pleno de control de este viernes la importancia de estas dos citas acordadas para antes de Semana Santa y ha señalado que seguirán haciendo una política basada en el respeto y la responsabilidad.
Será noticia: Primera sesión de control del año, sorteo de semifinales de la Copa del Rey en directo y la borrasca Leonardo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Itxaso afea al lehendakari por "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto"
Pese a la crítica, el consejero vasco de Vivienda asegura que el Gobierno de coalición PNV-PSE "está funcionando" y que en esta legislatura han quedado atrás "las grandes desavenencias" del pasado en política de vivienda.