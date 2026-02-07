Euskal Herria Batera llama a participar en un acto a favor del Aberri Eguna, el 28 de marzo, en Estella-Lizarra

La iniciativa ciudadana Euskal Herria Batera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en un acto a favor del Aberri Eguna (Día de la Patria), que se celebrará el próximo 28 de marzo en Estella-Lizarra (Navarra).

En concreto, este acto se llevará a cabo en el centro cultural Los Llanos de la citada localidad navarra. "Lizarra fue el lugar de acogida y de apoyo de uno de los más importantes esfuerzos políticos de institucionalización para hacer frente a las consecuencias de la abolición foral: el Estatuto de Lizarra para los cuatro territorios de Hego Euskal Herria".

"Vascos y vascas tenemos un día nacional. Celebremos conjuntamente y trabajemos todos tanto en las instituciones como agentes de todo tipo en pro de la institucionalización que ese día merece y necesita”, ha destacado Ekhine Atorrasagasti, de la iniciativa ciudadana EH Batera, en una comparecencia en la plaza de los Fueros de Vitoria.

EH Batera reclama un Aberri Eguna convertido en día de fiesta oficial y de celebración. Los organizadores, han hecho un llamamiento a favor de la convergencia, subrayando que aunque "nos atraviesan diferencias muy diversas en los proyectos políticos, en la territorialidad, en el carácter y en los orígenes", se debe "transmitir a la sociedad vasca y al mundo un mensaje con lo que nos une en torno al Aberrri Eguna: aquí está Euskal Herria".

"No es una tarea exclusiva de las instituciones. A todos los agentes nos corresponde situar la nación y el Aberri Eguna en nuestros calendarios políticos", han destacado desde la iniciativa ciudadana EH Batera.

"Somos una nación y las naciones deben celebrar y reivindicar su condición de nación. Como el resto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hemos intentado e intentaremos que el Aberri Eguna se ponga en valor, se promueva y se institucionalice", han subrayado.