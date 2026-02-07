Euskal Herria Batera llama a participar en un acto a favor del Aberri Eguna, el 28 de marzo, en Estella-Lizarra
La iniciativa ciudadana Euskal Herria Batera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en un acto a favor del Aberri Eguna (Día de la Patria), que se celebrará el próximo 28 de marzo en Estella-Lizarra (Navarra).
En concreto, este acto se llevará a cabo en el centro cultural Los Llanos de la citada localidad navarra. "Lizarra fue el lugar de acogida y de apoyo de uno de los más importantes esfuerzos políticos de institucionalización para hacer frente a las consecuencias de la abolición foral: el Estatuto de Lizarra para los cuatro territorios de Hego Euskal Herria".
"Vascos y vascas tenemos un día nacional. Celebremos conjuntamente y trabajemos todos tanto en las instituciones como agentes de todo tipo en pro de la institucionalización que ese día merece y necesita”, ha destacado Ekhine Atorrasagasti, de la iniciativa ciudadana EH Batera, en una comparecencia en la plaza de los Fueros de Vitoria.
EH Batera reclama un Aberri Eguna convertido en día de fiesta oficial y de celebración. Los organizadores, han hecho un llamamiento a favor de la convergencia, subrayando que aunque "nos atraviesan diferencias muy diversas en los proyectos políticos, en la territorialidad, en el carácter y en los orígenes", se debe "transmitir a la sociedad vasca y al mundo un mensaje con lo que nos une en torno al Aberrri Eguna: aquí está Euskal Herria".
"No es una tarea exclusiva de las instituciones. A todos los agentes nos corresponde situar la nación y el Aberri Eguna en nuestros calendarios políticos", han destacado desde la iniciativa ciudadana EH Batera.
"Somos una nación y las naciones deben celebrar y reivindicar su condición de nación. Como el resto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hemos intentado e intentaremos que el Aberri Eguna se ponga en valor, se promueva y se institucionalice", han subrayado.
Te puede interesar
Rubén Múgica reprocha a un "desmemoriado" Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"
Familia, cargos institucionales y dirigentes del PSE-EE han recordado este sábado a Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años. En el acto celebrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, su hijo Rubén Múgica ha criticado que un "desmemoriado" Pedro Sánchez ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".
EH Bildu denuncia que el Estado aún no ha reconocido su papel en el 3 de marzo en Vitoria
Con motivo del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo, EH Bildu ha presentado su exposición de carteles y el acto que celebrará ese día. La coalición ha recordado que aquellas reivindicaciones laborales del 76, hoy en día siguen muy presentes, así como el autoritarismo de la época y han señalado a Trump y a Milei como los dictadores de hoy en día. Han reclamado verdad, justicia y reparación y exigido al gobierno de España que reconozca el papel que jugó aquel 3 de marzo.
El PNV apela al voto de Junts para salvar el escudo social
Tras los acuerdos en materia de desahucios y multirreincidencia que el PNV ha cerrado en Madrid, la portavoz jeltzale en el Congreso ha reivindicado que frente al populismo es posible otra forma de hacer política. Maribel Vaquero ha indicado que representan la centralidad y la moderación, y ha apelado al voto de Junts para salvar el escudo social después de que Podemos haya anunciado que finalmente lo apoyará.
Iriarte, sobre el impuesto turístico: "Es una medida que llega tarde, aun así la analizaremos y actuaremos con responsabilidad"
La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa ha señalado que la coalición abertzale llevaba tiempo reivindicando esa medida. "En todo caso, a parte de aplicar un impuesto turístico, hay que hacer una reflexión sobre el modelo de turismo", ha destacado.
Martínez pide "no caer en alarmismos" y dice que "no hay amenaza para la seguridad por administrar vacunas caducadas"
El consejero de Salud del Gobierno Vasco ha respondido a las preguntas que EH Bildu y Vox le han realizado al respeto en el pleno de control de este viernes en el Parlamento Vasco.
El exdirigente de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, saldrá de prisión de lunes a viernes
‘Txeroki’ está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan a la cárcel de Martutene.
La Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta de Concierto Económico se reunirán próximamente, tal y como pactaron Sánchez y Pradales
El lehendakari ha destacado en el pleno de control de este viernes la importancia de estas dos citas acordadas para antes de Semana Santa y ha señalado que seguirán haciendo una política basada en el respeto y la responsabilidad.
Será noticia: Primera sesión de control del año, sorteo de semifinales de la Copa del Rey en directo y la borrasca Leonardo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Itxaso afea al lehendakari por "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto"
Pese a la crítica, el consejero vasco de Vivienda asegura que el Gobierno de coalición PNV-PSE "está funcionando" y que en esta legislatura han quedado atrás "las grandes desavenencias" del pasado en política de vivienda.