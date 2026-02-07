NAFARROA
Aberri Egunaren aldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin du Euskal Herria Batera ekimenak; martxoaren 28an, Lizarran

Aberri Eguna jai ofizial eta ospakizun egun bihurtzea eskatu dute antolatzaileek. "Nazio bat gara eta nazioek nazio izaera ospatu eta aldarrikatu behar dute. Gainerakoek bezala, guk ere gauza bera egin behar dugu", aldarrikatu dute.

VITORIA, 07/02/2026.- Ekhine Atorrasagasti (c), Mireia Epelde (i) y Xabier Euzkitz, de la iniciativa ciudadana Euskal Herria Batera, presentan el acto que celebra este año el 28 de marzo en Estella-Lizarra (Navarra) con motivo del Aberri Eguna. EFE/ L. Rico

Euskal Herria Batera herri-ekimeneko ordezkarien agerraldia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Martxoaren 28an Aberri Egunaren harira Lizarran (Nafarroa) ospatuko den ekitaldi berezian parte hartzeko deia egin die Euskal Herria Batera herri-ekimenak herritarrei.

Zehazki, Los Llanos kulturgunean egingo da ekitaldia. "Foru abolizioaren ondorioei aurre egiteko instituzionalizazio ahalegin politiko garrantzitsuenetako baten harrera eta laguntza lekua izan zen Hego Euskal Herriko lau lurraldeentzat, Lizarrako Estatutuaren bidez".

"Euskal herritarrok egun nazionala dugu. Elkarrekin ospa dezagun eta lan egin dezagun erakundeetan eta era guztietako elkarteetan, egun horrek merezi duen instituzionalizazioaren alde", nabarmendu du Ekhine Atorrasagasti EH Batera herri-ekimeneko kideak, gaur, larunbata, Gasteizko Foruen plazan egindako agerraldian.

Aberri Eguna jai ofizial eta ospakizun egun bihurtzea eskatu dute antolatzaileek. Hala, konbergentziaren aldeko deia egin dute, "proiektu politikoetan, lurraldetasunean, izaeran eta jatorrian ezberdintasunak ditugun arren. Euskal gizarteari eta munduari Aberrri Egunaren inguruan batzen gaituenaren mezua helarazi behar zaio: hemen dago Euskal Herria".

Eragile guztioi dagokigu nazioa eta Aberri Eguna gure egutegi politikoetan kokatzea", nabarmendu dute EH Batera herri-ekimenetik.

"Nazio bat gara, eta nazioek nazio izaera ospatu eta aldarrikatu behar dute. Gainerakoek bezala, guk ere gauza bera egin behar dugu. Aberri Eguna balioan jartzen, sustatzen eta instituzionalizatzen saiatu gara eta saiatuko gara", azpimarratu dute.

Aberri Eguna Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Politika

