El PP ganaría las elecciones en Aragón pero necesitaría llegar a acuerdos para gobernar
Según un sondeo de GAD3 para Aragón Televisión, el PP obtendría entre 26-29 escaños, el PSOE sería segunda fuerza con 17-18 y Vox doblaría sus últimos resultados, logrando 13 o 14 escaños.
El Partido Popular sería la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón, con el 35,3% de los votos, y sacaría de 26 a 29 diputados en las Cortes, lejos de los 34 que se necesitan para la mayoría abosoluta. En las autonómicas del 28 de mayo de 2023, obtuvo el 35,55 % de los sufragios y 28 representantes.
Según el Sondeo de GAD3 para Aragón TV, con una muestra de 4.123 entrevistas, y un margen de error de +/-1,6%, el PSOE obtendría el 22,7% de los votos y se quedaría con 17-18 diputados, en vez de los 23 que sacó en 2023.
Vox pasaría del 11,2% de los votos y 7 diputados de 2023 al 17,6% de sufragios y entre 13-14 escaños, duplicando su representación.
Chunta Aragonesista (CHA) experimentaría un ascenso con el 8,7%, tendría entre 4 y 5 diputados, frente al 5,1% de los votos y 3 diputados que obtubo en 2023.
El PAR, con el 1,5% de los votos se quedaría sin su único escaño.
Teruel Existe, obtendría el 4,1% de los votos y entre 2 y 3 escaños: en 2023 logró el 5% de los votos y tres diputados.
Podemos-Alianza Verde perdería su único representante, al igual que el PAR.
IU-Sumar, se mantendría con el 4,2% de los sufragios, algo más que el 3,1% de 2023, y sacaría entre 1 y 2 diputados.
Se Acabó la Fiesta (SALF), que se ha presentando por vez primera a unos comicios autonómicos obtendría el 1,9% de las papeletas, quedandose sin representación.
La participación en Aragón es del 56,29 % a las 18:00 horas
El porcentaje es un 1,56 % superior al obtenido en las elecciones de 2023 (% 54,73). En total, han votado hasta esa hora 507 869 electores.
Aragón vota bajo la duda de cómo se resolverá la pugna PP-Vox
Los colegios electorales han abierto a las 09:00 horas, con normalidad y sin incidencias "reseñables". 1,03 millones de personas están llamadas a votar. Los sondeos apuntan a una nueva victoria del PP, pero con menos votos que los comicios anteriores y, por lo tanto, a expensas nuevamente de la ultraderecha para gobernar.
Abiertos los colegios electorales en Aragón
Un total de 1 036 325 aragoneses y aragonesas están llamadas a votar este domingo en unas elecciones anticipadas, las primeras de la historia, que dilucidarán la nueva composición de las Cortes de Aragón.
