El PP ganaría las elecciones en Aragón pero necesitaría llegar a acuerdos para gobernar

Según un sondeo de GAD3 para Aragón Televisión, el PP obtendría entre 26-29 escaños, el PSOE sería segunda fuerza con 17-18 y Vox doblaría sus últimos resultados, logrando 13 o 14 escaños.

ZARAGOZA, 08/02/2026.- Los miembros de una mesa electoral se preparan para la apertura del colegio electoral este domingo en Zaragoza. Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía. EFE/ Javier Cebollada

Mesa electoral en un colegio de Zaragoza. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: PPk irabaziko lituzke hauteskundeak Aragoin, baina akordioak beharko lituzke gobernatzeko
author image

EITB

Última actualización

El Partido Popular sería la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón, con el 35,3% de los votos, y sacaría de 26 a 29 diputados en las Cortes, lejos de los 34 que se necesitan para la mayoría abosoluta. En las autonómicas del 28 de mayo de 2023, obtuvo el 35,55 % de los sufragios y 28 representantes.

Según el Sondeo de GAD3 para Aragón TV, con una muestra de 4.123 entrevistas, y un margen de error de +/-1,6%, el PSOE obtendría el 22,7% de los votos y se quedaría con 17-18 diputados, en vez de los 23 que sacó en 2023.

Vox pasaría del 11,2% de los votos y 7 diputados de 2023 al 17,6% de sufragios y entre 13-14 escaños, duplicando su representación.

Chunta Aragonesista (CHA) experimentaría un ascenso con el 8,7%, tendría entre 4 y 5 diputados, frente al 5,1% de los votos y 3 diputados que obtubo en 2023.

El PAR, con el 1,5% de los votos se quedaría sin su único escaño.

Teruel Existe, obtendría el 4,1% de los votos y entre 2 y 3 escaños: en 2023 logró el 5% de los votos y tres diputados.

Podemos-Alianza Verde perdería su único representante, al igual que el PAR

IU-Sumar, se mantendría con el 4,2% de los sufragios, algo más que el 3,1% de 2023, y sacaría entre 1 y 2 diputados.

Se Acabó la Fiesta (SALF), que se ha presentando por vez primera a unos comicios autonómicos obtendría el 1,9% de las papeletas, quedandose sin representación. 

