SONDEOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

PPk irabaziko lituzke hauteskundeak Aragoin, baina akordioak beharko lituzke gobernatzeko

GAD3k Aragoi Telebistarentzat egindako inkesta baten arabera, PPk 26-29 eserleku artean lortuko lituzke, PSOE bigarren indarra izango litzateke 17-18rekin eta Voxek azken emaitzak bikoiztu egingo lituzke, 13 edo 14 eserleku lortuta.

ZARAGOZA, 08/02/2026.- Los miembros de una mesa electoral se preparan para la apertura del colegio electoral este domingo en Zaragoza. Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía. EFE/ Javier Cebollada

Hauteskunde mahaian lanean, Zaragozako hautesleku batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

GAD3k Aragoi Telebistarentzat egindako inkesta baten arabera, PPk irabaziko lituzke hauteskundeak Aragoin, baina akordioak beharko lituzke gobernatzeko. Izan ere, gehiengo absolutoa lortzeko 34 eserleku behar dira eta 26-29 lortuko lituzke, botoen % 35,3rekin. 2023an 28 lortu zituen.

PSOE izango litzateke bigarrena inkesta honen arabera, dexente jaitsita. Sozialistek botoen % 22,7 lortuko lituzkete, eta 17-18 diputaturekin geratuko lirateke, 2023an 23ak baino 5-6 gutxiago.

Vox litzateke hirugarren indarra. 2023an botoen % 11,2 eta 7 diputatu lortu zituzten, eta oriangoan botoen % 17,6 eta 13-14 eserleku ematen dizkie inkestak.

Chunta Aragonesistak (CHA) ere igoera izango luke botoen % 8,7rekin 4-5 diputatu eskuratuz (2023an botoen % 5,1 eta 3 diputatu lortu zituzten).

PAR alderdiak, botoen % 1,5ekin, bere eserleku bakarra galduko luke.

Teruel Existek botoen % 4,1 eta 2-3 eserleku lortuko lituzke. 2023an botoen % 5 eta 3 diputatu lortu zituen.

Podemos-Alianza Verdek bere ordezkari bakarra galduko luke, PARek bezala.

IU-Sumarrek botoen % 4,2 lortuko lituzke, 2023an baino zertxobait gehiago ( % 3,1), eta 1 eta 2 diputatu artean lortuko lituzke.

Se acabo la fiesta (SALF), lehen aldiz aurkeztu da hauteskunde autonomiko hauetara. Botoen % 1,9 lortuta, ordezkaritzarik gabe geratuko litzateke.

Hauteskundeak Espainia PP Psoe Politika

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La familia del histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica ha celebrado un acto este sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián para conmemorar el 30 aniversario de su muerte. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ruben Mugicak "memoria galdu izana" egotzi dio Sanchezi "gaizkileen oinordekoak bazkide bihurtzeagatik"

ETAk duela 30 urte hildako Fernando Mugica Herzog buruzagi sozialistaren senitartekoek, erakundeetako ordezkariek eta PSE-EEko kideek omenaldia egin diote gaur Donostiako Polloe hilerrian. Ekitaldian, Ruben Mugica semeak Pedro Sanchez kritikatu du "memoria galdu izana" eta "gobernuaren ekintza merkatu txiki bat bihurtu izana" egotzita. Horren ustez, "gaizkileen oinordekoak bazkide" egin ditu Sanchezek, eta ezberdin pentsatzen dutenei "faxista" deitu. Era berean, terrorismoaren biktimak berdin tratatzeko eskatu du, eta ezker abertzaleari "ezagutzen dituzten terroristen izen-abizenak jakinaraztea".

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bilduk salatu du Espainiako Estatuak ez duela oraindik aitortu Martxoaren 3an izan zuen parte-hartzea

EH Bilduk martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrena gogoratzeko antolatu duen kartelen erakusketa inauguratu du Gasteizko egoitzan. 1976ko langileen erreibindikazioek egun ere erreibindikazio izaten jarraitzen dutela salatu, eta garai hartan bezala gaur ere diktadoreak daudela esan dute, besteak beste Trump eta Milei aipatuz. Egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatu, eta Espainiako Gobernuari ardurak aitortzeko eskatu diote berriz ere.

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho declaraciones a los medios de comunicación este sábado en San Sebastián sobre asuntos de actualidad política. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Juntsek ezkutu sozialaren aldeko botoa ematea espero du EAJk

Berrerorle eta etxegabetzeen inguruan EAJk Madrilen itxi dituen akordioek populismoaren aurrean politika egiteko beste modu bat badagoela erakusten dutela adierazi du Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaileak. Jeltzaleek moderazioa eta zentraltasuna ordezkatzen dutela esan du, eta Podemosek azkenik babes sozialaren alde bozkatuko duela jakin eta gero, Junts ezezkotik ateratzea espero duela gaineratu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X