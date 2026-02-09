Jon Insausti: "Vamos a ir de la mano del consejero de Vivienda para afrontar el reto de la vivienda"

Familia, cargos institucionales y dirigentes del PSE-EE han recordado este sábado a Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años. En el acto celebrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, su hijo Rubén Múgica ha criticado que un "desmemoriado" Pedro Sánchez ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".