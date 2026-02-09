EGUNON EUSKADI
Jon Insausti: "Vamos a ir de la mano del consejero de Vivienda para afrontar el reto de la vivienda"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Insausti: "Etxebizitza sailburuaren eskutik joango gara etxebizitzaren erronkari aurre egiteko"
EITB

El alcalde donostiarra no ha querido entrar en el "revuelo" generado en torno al proyecto de vivienda de Loiola y ha dicho que "las alianzas son imprescindibles". En cuanto a la difusión de datos sobre el origen de los detenidos, ha subrayado que corresponde al Gobierno Vasco definir la política en el ámbito de la seguridad.

Vivienda Donostia-San Sebastián Política

Arnaldo Otegi
18:00 - 20:00



Arnaldo Otegi: "España nos da la oportunidad de expresarnos como pueblo en las elecciones y nosotros, más que siglas, queremos llevar una voz popular y democrática"

EH Bildu no comparte la propuesta de Gabriel Rufián de agrupar a los partidos a la izquierda del PSOE, porque EH Bildu ya tiene una estrategia establecida para las elecciones generales, poner "el pueblo por delante de las siglas"; se ha referido este lunes en Euskadi Irratia a la propuesta de mínimos ofrecido al PNV para ir a las Generales "como pueblo". 

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La familia del histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica ha celebrado un acto este sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián para conmemorar el 30 aniversario de su muerte. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00



Rubén Múgica reprocha a un "desmemoriado" Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"

Familia, cargos institucionales y dirigentes del PSE-EE han recordado este sábado a Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años. En el acto celebrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, su hijo Rubén Múgica ha criticado que un "desmemoriado" Pedro Sánchez  ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".
