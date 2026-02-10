EH Bildu defenderá en el Aberri Eguna que "Euskal Herria es un proyecto colectivo para dar seguridad" a la ciudadanía

EH Bildu celebrará, otro año más, el Aberri Eguna en Pamplona (Navarra), donde reivindicará que "Euskal Herria es un proyecto colectivo que puede garantizar la seguridad en las vidas de la ciudadanía y la certeza ante un mundo incierto".

Según ha informado este martes, la formación abertzale está preparando "un amplio programa" para el próximo 5 de abril en el que, como es habitual, la cita principal será la manifestación que recorrerá las calles de la capital navarra a mediodía y que partirá de los cines Golem bajo el lema “Zazpiak bat egin”.

En el actual contexto internacional y "momento de incertidumbre", EH Bildu considera que los proyectos colectivos son más importantes que nunca. "Euskal Herria es precisamente ese proyecto colectivo que puede aportar seguridad: porque es un referente antifascista, capaz de ofrecer justicia social y seguridad en las vidas de su ciudadanía y amplios sectores sociales", ha reivindicado.

Por ello, plantea el Aberri Eguna como "una oportunidad para sumarse al proyecto que representa Euskal Herria" para "combatir el fascismo, dignificar las condiciones de vida y garantizar los derechos sociales de la ciudadanía vasca y reivindicar la revitalización del euskera ante la ofensiva judicial, política y mediática".

"En definitiva”, ha añadido, “para alcanzar un horizonte que dé certidumbre en tiempos de incertidumbre, como es el de la República vasca, objetivo del soberanismo de izquierdas".

Desde EH Bildu han aludido, asimismo, a "la intención de Trump de prohibir la ikurriña en Idaho", y han anunciado que en el Aberri Eguna se va a "batir en Iruñea el símbolo nacional de Euskal Herria, que está más vivo que nunca, que hace 40 años dijo que no a la OTAN y que es capaz de hacer frente a este tiempo histórico". Finalmente, han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía vasca a "sumarse a este propósito".