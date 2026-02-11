Pradales cree "prometedora" la voluntad de Sánchez con el Estatuto pero no admitirá dilaciones
Imanol Pradales ha recordado que han demandado abordar las negociaciones "asumiendo unas directrices políticas más resolutivas". "Es decir, que lo pactado a nivel político no se tope de manera continua con obstáculos, resistencias y trabas administrativas y políticas. Esa práctica dilatoria y obstruccionista, además de devaluar la acción política, incide de manera directa en las oportunidades de Euskadi y en la calidad de vida de la ciudadanía vasca", ha dicho.
