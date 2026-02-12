Parlamento Vasco
EH Bildu denuncia que las diferencias entre PNV y PSE en temas estratégicos "lastran las potencialidades" de Euskadi

Pello Otxandiano. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Gai estrategikoetan EAJren eta PSeren arteko ezberdintasunek EAEren etorkizuna baldintzatzen dutela salatu du EH Bilduk

"El PNV y el PSE, que gobiernan las principales instituciones de esta parte del país, no están de acuerdo en temas muy sensibles, en temas estratégicos que están conformando el futuro de este país", ha afirmado Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco.

Díez Antxustegi dice que PNV y PSE tienen "diferencias" pero trabajan para solventarlas y garantizar la estabilidad

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que, aunque su partido y el PSE-EE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, tienen "diferencias" en algunas materias, trabajan para solventarlas con el fin de garantizar la "estabilidad" y el cumplimiento de su programa de gobierno en Euskadi. Ha atribuido algunas de las discrepancias que mantienen en diversas materias el PNV y el PSE-EE, a cuestiones "relativas al papel del Gobierno de España", y que el PNV no va a renunciar a ser exigente con el Gobierno español para que asuma sus compromisos.   

