Gai estrategikoetan EAJren eta PSEren arteko ezberdintasunek EAEren etorkizuna baldintzatzen dutela salatu du EH Bilduk

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

"Asteak dira Gobernuko kideen artean gai desberdinen inguruko diferentziak publiko direla. Eztabaida publiko hau, gure ustez, ez da batere emankorra. Hau ez da ona herri honentzat", adierazi du Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. 

Pello Otxandiano EH Bildu Eusko Legebiltzarra EAJ PSE EE Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Diez Antxustegik dio EAJk eta PSEk "ezberdintasunak" dituztela, baina horiek konpontzeko eta egonkortasuna bermatzeko lanean ari direla

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, bere alderdiak eta PSE-EEk, euskal erakunde nagusietan gobernukide direnek, "ezberdintasunak" dituzte gai batzuetan, baina horiek konpontzeko lanean ari dira, "egonkortasuna" bermatzeko eta Euskadin gobernu programa betetzeko. EAJk eta PSE-EEk hainbat arlotan dituzten desadostasunetako batzuk "Espainiako Gobernuaren zereginari buruzko" gaiei egotzi dizkie, eta EAJk ez dio uko egingo Espainiako Gobernuarekin dituen konpromisoak bere gain hartzeko zorrotza izateari.

carles puigdemont bruselas efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Estatuko Fiskaltza eta Abokatutza Puigdemonti amnistia ematearen alde agertu dira, Gorenaren ezezkoaren aurrean

Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.

Gehiago ikusi
