Gai estrategikoetan EAJren eta PSEren arteko ezberdintasunek EAEren etorkizuna baldintzatzen dutela salatu du EH Bilduk
"Asteak dira Gobernuko kideen artean gai desberdinen inguruko diferentziak publiko direla. Eztabaida publiko hau, gure ustez, ez da batere emankorra. Hau ez da ona herri honentzat", adierazi du Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak.
Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.