Rufián asegura que no romperá con ERC: "Estaré aquí hasta que el partido quiera"
El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no romperá con su formación por las discrepancias por su propuesta de un frente de las izquierdas soberanistas para las próximas elecciones generales: "Es un honor hacer lo que hago desde hace 10 años, estaré aquí hasta que el partido quiera".
En declaraciones a TV3, Rufián ha remarcado este jueves que está "muy agradecido" y "muy orgulloso" de representar a ERC y que tiene voluntad de seguir liderando a los republicanos en el Congreso, un cargo en el que la dirección del partido también le ha ratificado.
Pese a ello, ha insistido en su propuesta de un frente de las izquierdas soberanistas del Estado para intentar evitar una mayoría del PP y Vox: "Soy un demócrata que tiene miedo. Me parece negligente no tener miedo ante esto o pensar que el fascismo se detendrá en la puerta de tu sede o de tu país porque vota diferente".
"Si me quemo con esto, me da absolutamente igual", ha remarcado Rufián, que ha negado que quiera liderar una coalición de las izquierdas a nivel estatal.
El líder de ERC en el Congreso ha reconocido que "por ahora" este frente no tiene "apoyo político" entre los partidos, pero ha asegurado que "en la calle se entiende" su propuesta.
Rufián ha defendido que este frente sea "un espacio de encuentro de las fuerzas soberanistas y nacionalistas". "Nunca he dicho que tengamos que renunciar a nuestras siglas o a lo que somos. Soy catalán e independentista. Nunca he dicho que este sea un proyecto español, es mentira. El derecho a la autodeterminación tiene que ser central en este espacio", ha remarcado.
