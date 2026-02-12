KATALUNIA
Rufianek ez du ERCrekin hausteko asmorik: "Hemen egongo naiz alderdiak nahi duen bitartean"

Alderdi Sozialistaren ezkerretara dagoen espazioa elkartzeko asmoz aurkeztutako proposamena dela eta, desadostasunak izan ditu zuzendaritzarekin. Dena den, Espainiako Kongresuko ERCren burua izaten jarraitzeko asmoa du. 

MADRID, 09/07/2025.- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián interviene durante el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles. EFE/ Javier Lizón
Gabriel Rufian ERCren Kongresuko burua. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gabriel Rufian ERCren Kongresuko bozeramaileak ez du alderdiarekin hausteko asmorik, ezkerreko aliantza bat sortzeko egin duen proposamenaren harira, zuzendaritzarekin desadostasunak izan dituen arren. "Ohore bat da duela 10 urtetik egiten dudana egitea, hemen egongo naiz alderdiak nahi duen bitartean". 

TV3 telebista kate publikoari egindako adierazpenetan, "oso eskertuta" eta "oso harro" agertu da ERC ordezkatzeagatik. Are gehiago, Espainiako Kongresuan errepublikanoen buru izaten jarraitzeko borondatea erakutsi du, eta zuzendaritzak karguan berretsi du. 

PSOEren ezkerretara dagoen espazioa batzeko proposamenaren helburua da, Rufianen arabera, PPren eta Voxen gehiengoa saihestea. "Beldur den demokrata bat naiz. Arduragabea iruditzen zait horren aurrean beldurrik ez izatea edo faxismoa zure egoitzaren edo herrialdearen aurrean geldituko dela pentsatzea", gaineratu du. 

"Horregatik erretzen banaiz, berdin zait", azpimarratu du Rufianek, eta ukatu egin du estatu mailan ezkerreko koalizio baten buru izan nahi duela. 

Rufianek onartu du "oraingoz" ezkerra batzeko proposamen horrek ez duela babesik alderdien artean, bai, ordea, "kalean". 

Ezkerreko aliantza hori "indar soberanistak eta nazionalistak elkartzeko gunea" izatea defendatu du. Katalana eta independentista dela nabarmendu ondotik, balizko aliantza horretan autodeterminazio eskubideak zentrala izan behar duela aldarrikatu du. 

