GEBehatokia lleva a la ONU el caso de Iratxe Sorzabal
GEBehatokia se ha dirigido a la ONU con motivo del caso de la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal. El organismo ha presentado el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y ha pedido que "la imprescriptibilidad del delito de tortura se recoja expresamente como una obligación y un compromiso internacional para que su cumplimiento por parte de los Estados sea inevitable y no se utilice como argumento que permita la impunidad de los delincuentes".
Además de la solicitud internacional, GEBehatokia tiene presentada en pararelo una demanda ante la Audiencia Nacional para reabrir el caso de tortura contra los guardias civiles que participaron en su detención en marzo de 2001. Esta denuncia está pendiente de resolución.
Los informes han sido presentados en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU y es la primera vez que llega a este comité un caso de estas características. Según GEBehatokia, al igual que en el caso de Iratxe Sorzabal, decenas de mujeres han recibido un trato vejatorio por su condición de mujeres, motivo por el que se han dirigido al organismo internacional.
GEBehatokia se muestra dispuesta a agotar todas las posibilidades en este caso.
