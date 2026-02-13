GEBehatokiak Nazio Batuen Erakundera eraman du Iratxe Sorzabalen kasua
Nazio Batuen Erakundera jo du GEBehatokiak Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiaren kasua dela eta. Emakumearen aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Komitean aurkeztu du kasua eta eskatu du “tortura-delituaren preskribaezintasuna berariaz jaso dadila nazioarteko betebehar eta konpromiso gisa, Estatuek hura betetzea saihestezina izan dadin eta delitugileen zigorgabetasuna ahalbidetzen duen argudio gisa erabil ez dadin”.
Nazioarteko eskaeraz gain, GEBehatokiak 2001ean Sorzabal atxilotu zuten guardia zibilen aurkako demanda bat aurkeztuta du Auzitegi Nazionalean. Torturengatik aurkeztu zuten eskabidea, eta ebazpenaren zain dago.
NBEren Emakumearen Aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Komitean aurkeztu dituzte txostenak, eta lehen aldia da horrelako kasu bat bertara heltzen dena. GEBehatokiaren arabera, Iratxe Sorzabalen kasuan bezala, dozenaka emakumeren beste kasu batzuetan ere, emakume izateagatik tratu iraingarria jaso dute, eta horregatik jo dute nazioarteko erakundera.
GEBehatokian prest agertu da Iratxe Sorzabalen auzian aukera guztiak agortzeko.
