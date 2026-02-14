Fallece la polémica jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo a los 73 años

La magistrada de la Audiencia Nacional (AN) Ángela Murillo falleció ayer, viernes, a los 73 años, según han informado este sábado fuentes del tribunal.

En sus 33 años al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Murillo se hizo conocida no sólo juzgar casos mediáticos como el caso Bateragune, el macro juicio 18/98, la salida a bolsa de Bankia o el caso Nécora contra el narcotráfico, sino también por sus salidas de tono contra algunos dirigentes de la izquierda abertzale y otros acusados por presunta pertenencia a ETA.

La extremeña fue la primera mujer en acceder al tribunal y en presidir una de sus secciones. Para algunos, encarnó la "mano dura" del Estado en su lucha contra ETA y su entorno; para otros, fue la cara más visible de la falta de imparcialidad de los tribunales españoles.

Son varios exabruptos de Murillo en la Audiencia Nacional. Quizás uno de los más recordados se produjo en 2011, en el juicio por el atentado contra el líder de UPN, José Javier Múgica. En un momento del juicio, y cuando pensaba que su micrófono estaba apagado, la jueza llamó "cabrones" a García Gaztelu y a los otros tres acusados. La Audiencia Nacional no tuvo más remedio que apartarla de la causa.

Anteriormente, en el juicio por el caso Bateragune, en 2010, se produjo una situación similar, aunque con consecuencias más graves, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la condena por falta de imparcialidad. Fueron varias las salidas de tono de Murillo. Dirigiéndose a Arnaldo Otegi, Murillo le preguntó si condenaba a ETA y, al ver que éste no respondía, le espetó: "Ya sabía que yo que no me iba a contestar". En el mismo juicio, preguntó a Miren Zabaleta si "un tiro en la nuca era violencia política".

En el mismo año, Murillo tuvo otro exabrupto con Arnaldo Otegi, procesado por enaltecer al miembro de ETA José Mari Sagarduy. En un momento de la vista, la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, preguntó si su defendido podía beber agua, ya que estaba en huelga de hambre. "Aunque beba vino, a mí cinco", replicó entonces Murillo.