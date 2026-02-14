Albiste da
Angela Murillo Auzitegi Nazionaleko epaile polemikoa hil da, 73 urte zituela

Besteak beste, Bateragune auzian eta 18/98 makroepaiketan egin zen ezagun. 30 urte luzeko ibilbidean, ETAko kide zirelakoan epaitutako akusatu batzuekin izandako aurrez aurrekoengatik eta inpartzialtasun faltagatik egin zen mediatiko Murillo.

(Foto de ARCHIVO) La Juez De La Audiencia Nacional Ángela Murillo E Iñaki Bengoa San Miguel REMITIDA / HANDOUT por POOL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/2/2012
Murillo, artxiboko argazki batean. Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Angela Murillo Auzitegi Nazionaleko (AN) epaile ezaguna hil zen atzo, ostiralarekin, 73 urte zituela, auzitegi horretako iturriek gaur jakinarazi dutenez. 

30 urteko ibilbidean, Bateragune auzian eta 18/98 makroepaiketan epaile lanetan aritzeagatik ez ezik, horietan erakutsitako jarreragatik ere egin zen ezaguna Murillo; izan ere, hainbat epaiketa mediatiko gidatu zituen, ETAren eta ezker abertzaleko buruzagien aurkakoak zein Bankiaren burtsarako irteera edo narkotrafikoaren aurkako Necora auzia, besteak beste. 

Murillo izan zen Auzitegi Nazionaleko Zigor-Arloko Auzitegian sartu zen eta hura zuzendu zuen lehen emakumea.

Batzuentzat, Espainiako Estatuak ETAren eta haren inguruaren aurka erabili zuen "zigorra" izan zen Murillo; besteentzat, epaileen inpartzialtasun faltaren aurpegirik agerikoena zen harena. 

2011n, Jose Javier Mugica UPNko buruzagiaren kontrako atentatuaren epaiketan, eta mikrofonoa amatatuta zuelakoan, "kabroiak" deitu zien Garcia Gazteluri eta beste hiru akusatuei. Auzitegi Nazionalak auzitik alboratu zuen epailea. 

Aurretik, Bateragune auziaren epaiketan, 2010ean, antzeko gertakari bat izan zen, eta Europako Giza Eskubideen Auzitegiak zigorra baliorik gabe utzi zuen epailearen inpartzialtasun faltagatik. Hainbat izan ziren Murilloren adierazpen desegokiak. Arnaldo Otegirekin izandako aurrez aurrekoa da, agian, ezagunenetako bat. Murillok ETA gaitzesten ote zuen galdetu zion ezker abertzaleko buruzagiari, eta horrek erantzuten ez zuela ikusita, honakoa esan zuen: "Banekien, bada, nik ez zenidala erantzungo". Epaiketa berean, Miren Zabaletari itaundu zion "garondoan tiroa botatzea indarkeria politikoa" ote zen. 

2010ean, Jose Mari Sagarduy ETAko kideari gorazarre egiteagatik auzipetuta zegoen Arnaldo Otegirekin beste aurrez aurreko bat izan zuen Murillok. Orduko hartan, ezker abertzaleko buruzagia gose greban zegoen, eta Jone Goirizelaia abokatuak epaileari galdetu zion akusatuak ura edaterik ote zuen. "Ardoa edaten badu ere, niri bost", erantzun zuen orduan Murillok.

