Ibarrola, elegida candidata de UPN para las elecciones forales con el 85 % de los votos

Ibarrola ha asumido el reto con el compromiso de “liderar el cambio político que Navarra necesita” y ha defendido que su partido es “la única alternativa real”.
PAMPLONA, 13/02/2026.- La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola (izda), será la candidata de su partido en las próximas elecciones forales tras ser elegida este viernes por el Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro con el 84,74 % de los votos. EFE/Villar López
Ibarrola, tras conocer su victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ibarrola aukeratu dute UPNren hautagai foru hauteskundeetarako, botoen % 85ekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, será la candidata de su partido en las próximas elecciones forales tras ser elegida este viernes por el Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro con el 84,74 % de los votos.

La presidenta regionalista se ha impuesto a los afiliados Juan Ángel García Roig y Diego Calderón Fernández que completaban la lista de aspirantes a candidato del partido para las elecciones forales previstas para 2027. Ibarrola ha logrado 150 votos, García Roig 1 y Calderón 3. Ha habido 23 votos en blanco y ninguno nulo.

Ibarrola sustituye así a Javier Esparza, actual portavoz parlamentario, que ha sido el candidato de la formación en las últimas tres citas electorales en Navarra, desde el año 2015.

Cristina Ibarrola Guillén (Pamplona, 1969) será la segunda mujer candidata a la Presidencia de Navarra en Unión del Pueblo Navarro (UPN). La anterior fue Yolanda Barcina, quien fue presidenta de 2011 a 2015.

Licenciada en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Ibarrola fue parlamentaria foral en la legislatura anterior, con la portavocía de Sanidad dentro de su grupo.

UPN la eligió como cabeza de lista al Ayuntamiento de Pamplona, donde logró ser la segunda mujer alcaldesa, tras su compañera de partido Yolanda Barcina (que lo fue durante tres legislaturas consecutivas), cargo en el que además relevó a su compañero Enrique Maya.

Fue elegida por ser la lista más votada, algo que meses después no le impediría evitar la moción de censura que puso a Joseba Asiron, de EH Bildu, al frente del Consistorio pamplonés.

Ibarrola, ha asumido el reto con el compromiso de “liderar el cambio político que Navarra necesita” y ha defendido que su partido es “la única alternativa real” al actual Ejecutivo de María Chivite frente a los partidos "populistas que no tienen propuestas".

Ha advertido además del riesgo de que el descontento social derive en el apoyo a “partidos populistas” con los que los electores se identifican "en el diagnóstico", pero "no tienen propuestas", y ha defendido que UPN debe convertirse en “una isla” frente a esa tendencia. “No somos la sucursal de nadie”, ha afirmado, al subrayar que su formación trabaja “por y para Navarra”.

UPN Partidos Políticos Navarra Política

