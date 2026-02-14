UPNk Ibarrola aukeratu du Nafarroako hauteskundeetarako zerrendaburu, botoen % 85ekin
Ibarrolak esan du "Nafarroak behar duen aldaketa politikoa gidatzeko konpromisoarekin" heltzen diola erronkari, eta azpimarratu du bere alderdia dela "benetako alternatiba bakarra".
Cristina Ibarrola UPNko presidentea izango da bere alderdiaren hautagai nagusia datozen foru hauteskundeetan, ostiral honetan UPNren Kontseilu Politikoak egindako barne hauteskundeetan botoen % 84,74 eskuratu ostean.
Presidente erregionalista Juan Angel Garcia Roig eta Diego Calderon Fernandez afiliatuei gailendu zaie. Ibarrolak 150 boto lortu ditu, Garcia Roigek 1 eta Calderonek 3. Gainera, 23 boto zuri izan dira.
Horrela, Ibarrolak 2015etik izan diren hiru hauteskundeetan aurkeztutako presidentegaia ordezkatuko du, Javier Esparza.
Cristina Ibarrola Guillen (Iruñea, 1969) UPNk izango duen bigarren emakumezko presidentegaia izango da. Aurrekoa Yolanda Barcina izan zen, 2011tik 2015era presidente izan zena.
Medikuntza eta Kirurgian lizentziatua eta Familia eta Komunitate Medikuntzan espezialista, Ibarrola foru parlamentari izan zen aurreko legegintzaldian, Osasun arloko bozeramaile lanean.
UPNk Iruñeko Udalerako zerrendaburu izendatu zuen, eta bigarren emakumezko alkate bihurtu zen, Yolanda Barcina alderdikidearen ostean (hiru legegintzalditan jarraian izan zen). Gainera, Enrique Maya alderdikidea ordezkatu zuen kargu horretan.
Zerrendarik bozkatuena izateagatik hautatu zuten, baina hilabete batzuk geroago Joseba Asiron EH Bilduko zinegotziak kendu zion postua, zentsura-mozio bati esker.
Ibarrolak esan du "Nafarroak behar duen aldaketa politikoaren buru izateko konpromisoarekin" hartu duela erronka, eta azpimarratu du bere alderdia dela Maria Chiviteren Gobernuaren "benetako alternatiba bakarra", "proposamenik ez duten alderdi populisten aurrean".
