El PP votará a favor de la ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

La iniciativa, impulsada por el partido de Abascal, se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados.
Varia mujeres cubiertas, en una foto de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen lege proposamenaren alde bozkatuko du PPk
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado este domingo que "el PP aprobará y apoyará que se debata en el Parlamento una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos presentada por Vox", una inicitiva que llegará al martes al Congreso. 

Muñoz ha afirmado que "PP y Vox tienen que entenderse. Los españoles merecen otro Gobierno y hay que acelerar eso". "PP y Vox tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles", ha dicho, añadiendo que "hay muchas cuestiones" en las que PP y Vox no están de acuerdo ya que son "partidos distintos", pero que sí lo están en otras, como el tema de la prohibición del burka. 

Muñoz ha recordado que en julio el PP anunció que prohibiría el burka integral en toda España "en la esfera pública". Asimismo, ha indicado que hace 15 días el PP de Baleares aprobaba, a iniciativa propia, una proposición de ley para instar al Gobierno de España a que prohíba el burka en espacios públicos.

"Hoy mismo, en una entrevista, nuestro presidente Feijóo incide en esta cuestión. El martes, Vox ha presentado y ha planteado que se tome en consideración una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos". En esta línea, la portavoz ha asegurado que "el PP aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento".

(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ubarretxena abordará este lunes el traspaso a Euskadi de los aeropuertos

Esta subcomisión de infraestructuras aeroportuarias, que acordaron crear el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación de julio del pasado año, tiene por objeto estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas para que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos situados en Euskadi.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Andueza reivindica que el PSE-EE es el verdadero eje de la política vasca

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, mientras los demás hablan, los socialistas están trabajando y son "el eje" de la política vasca y, en un acto en Zumarraga, ha insistido en la necesidad de mantener como de interés general del puerto exterior de Pasaia: "¿Por dónde va a exportar ArcelorMittal si Pasaia pierde su etiqueta de interés general?" ha preguntado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu ve posibilidades de conformar mayoría alternativa al PNV en el Ayuntamiento de Santurtzi

Tras la dimisión esta semana de la alcaldesa de Santurtzi, del PNV; hoy, EH Bildu asegura que ve posibilidades de conformar una mayoría alternativa a los jeltzales, en el consistorio de la localidad de la margen izquierda.  Para Iker Casanova, lo ocurrido en Santurtzi refleja "el fin de un modelo de gobernanza y de entender la gestión pública del PNV" Ayer, entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, decía que no ve riesgo de perder la alcaldía de Santurtzi.
