El PP votará a favor de la ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado este domingo que "el PP aprobará y apoyará que se debata en el Parlamento una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos presentada por Vox", una inicitiva que llegará al martes al Congreso.

Muñoz ha afirmado que "PP y Vox tienen que entenderse. Los españoles merecen otro Gobierno y hay que acelerar eso". "PP y Vox tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles", ha dicho, añadiendo que "hay muchas cuestiones" en las que PP y Vox no están de acuerdo ya que son "partidos distintos", pero que sí lo están en otras, como el tema de la prohibición del burka.

Muñoz ha recordado que en julio el PP anunció que prohibiría el burka integral en toda España "en la esfera pública". Asimismo, ha indicado que hace 15 días el PP de Baleares aprobaba, a iniciativa propia, una proposición de ley para instar al Gobierno de España a que prohíba el burka en espacios públicos.

"Hoy mismo, en una entrevista, nuestro presidente Feijóo incide en esta cuestión. El martes, Vox ha presentado y ha planteado que se tome en consideración una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos". En esta línea, la portavoz ha asegurado que "el PP aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento".